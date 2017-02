Minus 26 de grade Celsius la Miercurea Ciuc, cea mai scazuta temperatura din tara

Potrivit meteorologului de serviciul de la Centrul Meteorologic Regional Sibiu, Ilie Mojic, in aceasta zona depresionara stagneaza o masa de aer rece, iar pe fondul unui cer senin, temperatura a scazut pana la minus 26 de grade Celsius.Ger a fost si la Joseni, unde s-au consemnat minus 22 de grade Celsius, sau la Toplita, unde termometrele au aratat minus 18 grade. La statia de munte Bucin s-au inregistrat minus 12 grade Celsius, in vreme ce la Odorheiu Secuiesc mercurul a aratat doar minus 6 grade Celsius, diferenta de temperatura fata de Miercurea Ciuc fiind de 20 de grade Celsius.Aceste valori sunt obisnuite pentru judetul Harghita, care se confrunta cu ierni lungi si geroase.Minima absoluta a noptii de 11 spre 12 februarie s-a inregistrat in anul 1976, cand la Miercurea Ciuc s-au masurat minus 33 de grade Celsius, in vreme ce minima absoluta a lunii februarie s-a consemnat tot la Miercurea Ciuc, in anul 1987, cand mercurul termometrelor a aratat minus 35 de grade Celsius.Potrivit prognozei meteo, in zona vremea va fi frumoasa ca aspect, dar noptile vor continua sa fie geroase.