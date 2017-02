George Maior, despre scandalul de la nivelul SRI: Nu am sa imi reprosez nimic; imi pare rau ca Florian Coldea s-a retras

"Eu am cooperat foarte bine cu acea ancheta care s-a desfasurat in cadrul Serviciului. Eu am fost cel voluntar care am adaugat explicatii suplimentare daca a fost nevoie. Lucrurile au fost clare din punct de vedere al acelei cercetari. Zece ani de zile SRI a devenit unul dintre cele mai puternice din lume, respectate, credibile si vad acest lucru si aici, vad peste tot acest fapt. Eu nu cred ca putem revizui ceva ce pur si simplu a contribuit fundamental la racordarea Romaniei in circuitul euroatlantic si de informatii si de cunoastere", a afirmat fostul director al SRI.George Maior a subliniat faptul ca nu isi reproseaza absolut nimic."Deci, nu am sa imi reprosez nimic si imi pare rau ca domnul Coldea care a contribuit enorm de mult la reformarea acestui Serviciu s-a decis sa se retraga. E tot ce pot sa spun", a conchis ambasadorul Romaniei in SUA.Presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, Adrian Tutuianu, a dezvaluit recent ca in vacanta din Toscana in care au fost impreuna Florian Coldea si Sebastian Ghita au mai fost si directorul Serviciului Roman de Informatii de la acea vreme, George Maior, precum si fostul vicepremier Vasile Dincu."Domnul George Maior a dat comisiei de control intern anumite explicatii. Nu au fost impreuna, de exemplu, in Insulele Seychelles. Nu exista aceasta informatie. In Toscana, da", a declarat Adrian Tutuianu fiind intrebat daca si familia Maior a fost impreuna cu Sebastian Ghita in vacante din strainatate.