O noua zi de proteste, in intreaga tara: Cate 3.000 de protestatari pe strazile din Sibiu, Cluj si Timisoara, 2.000 la Brasov

In jur de 35 de protestatari s-au aflat sambata seara in fata Primariei Arad, ei protestand impotriva Guvernului Grindeanu, relateaza Agerpres..Ei au venit cu pancarte inscriptionate cu mesaje critice la adresa Guvernului si a PSD, precum si cu steaguri tricolore si vuvuzele. Protestul a fost unul fara incidente, incheindu-se la ora 21.00.Primii brasoveni au ajuns in fata sediului Prefecturii incepand cu ora 18.00. Numarul manifestantilor a ajuns, catre final, la circa 2.000. Manifestantii au intins un tricolor de 12 metri in Piata Sfatului si au cantat "Desteapta-te romane!", scrie News.ro.Initial, oamenii au scandat lozinci impotriva Guvernului in fata Prefecturii, dupa care au plecat intr-un mars pe strazile din centrul Brasovului.Ei au purtat pancarte cu mesaje precum "Dragnea nu uita, asteptam si cartea ta", "Tariceanu, Penal, Demisia", "Respectam votul dat, dar dorim Guvern competent si curat", "Toate popoarele au hotii lor, dar nu toate popoarele le permit hotilor sa conduca", "Luptam pentru o tara curata" sau "Guvernati fara sa furati".In fata Prefecturii oamenii au strigat: "Jos Jos Jos, Guvernul mincinos", "Uniti salvam toata Romania" si "Cine nu sare nu vrea schimbare".Si aproximativ 3.000 - 4.000 de persoane s-au adunat de la ora 19.00, in Piata Unirii din Cluj-Napoca, cerand demisia Guvernului Grindeanu. Ziua de Cluj relateaza ca la protest au luat parte in jur de 3000 de prsoane, in timp ce Stiri de Cluj plaseaza numarul participantilo la circa 4.000.Ei au strigat "Jos Guvernul", "Hotii, hotii", "Uniti salvam toata Romania" si au steaguri tricolore si pancarte cu mesaje impotriva PSD.In Piata Unirii a fost amenajata o scena cu boxe, unde participantii au vorbit despre nemultumirile lor.Manifestantii au plecat in mars pe strazile din oras.Si la Constanta, peste 200 de oameni s-au adunat, incepand cu ora 18.00, in fata Prefecturii, unde scandeaza impotriva liderului PSD, Liviu Dragnea, si a Guvernului.Manifestantii au avut steaguri, vuvuzele si au scandat "Dragnea nu uita, asteptam si cartea ta", "Jos Guvernul", "Cine nu sare nu vrea schimbare", "Uniti salvam toata Romania", "Dragnea si ai lui tradatorii neamului", "Ati reusit ne-ati unit".Ei au venit cu pancarte cu mesaje precum "Apatia ingroapa Romania", "De la guvernare direct la inchisoare", "Romania fara hoti", "Dragnea si cu sleahta lui iaza rea a neamului", "V-am pus sa legiuiti, dar sunteti neleguiti".In jurul orei 20.00, protestatarii au plecat intr-un mars pe bulevardele din Constanta, urmand sa revina la Prefectura.Cateva zeci de persoane au protestat sambata seara, pentru a 12-a zi consecutiv, in Piata "Mihai Viteazul" - Piata Prefecturii din centrul Craiovei impotriva Guvernului Grindeanu si a PS, relateaza Agerpres.Oamenii au stat in piata timp de aproape doua ore si, la fel ca si in serile precedente, au cerut demisia actualului Guvern, au scandat impotriva PSD.De asemenea, ei au purtat steaguri tricolore si pancarte pe care se putea citit "Transparenta, nu ordonanta de urgenta"; "Ghinion, rezistam!", "Coruptia ucide"; "Uniti, salvam toata Romania", iar una dintre protestatare si-a pus pe piept o pancarta cu mesajul "Olteanca rezistenta la frig".Aproximativ o suta de persoane au protestat, sambata seara, in fata sediului Prefecturii, cerand demisia Guvernului, scrie News.ro.Oamenii s-au adunat incepand cu ora 19.00 pe platoul din fata Prefecturii din Galati si scandeaza "Jos, jos, jos, Guvernul mincinos", "Guvernati ca sa ne furati", "PSD, ciuma rosie", "Va dam suta inapoi, numai sa scapam de voi", "Nu dosare curatate, vrem sistem de sanatate" si au pancarte pe care scrie "Vrem schimbare si progres, nu vrem legi pe interes", "De frig crapa guvernele", "Cand injustitia devine lege, rezistenta devine datorie".La un moment, un tanar a venit cu un bidon de ceai cald si cu pahare din plastic, oferindu-le celor participantilor.Aproximativ 100 de oameni au protestat in Piata Unirii din Iasi, manifestantii cerand demisia Guvernului, informeaza News.ro.Protestatarii s-au adunat in centrul orasului incepand cuora 19.00, pe un frig patrunzator. Oamenii scandeaza "Hotii Hotii" si "Jos Guvernul", iar pe pancarte se poate citi printre altele "Ne furati de-un sfert de veac, acum va venim de hac" si "PSD+ALDE, scapati de gunoaie"."E o repetitie pentru duminica seara, cand vom fi mult mai multi. Nu vom ceda, ne-am saturat de promisiuni, iar in acest guvern nu mai avem incredere", a spus unul dintre protestatari.Protestul va continua, cel mai probabil, pana in jurul orei 21.00.In jur de 150 de protestatari au protestat, sambata seara, in Piata Unirii din Oradea, impotriva Guvernului, dupa care au pornit in mars pe un traseu central."Noi vrem sa cada acest guvern! Liviu Dragnea sa-si dea demisia, impreuna cu Grindeanu al lui, sa plece si Tariceanu, si sa lase tara aceasta sa se duca inainte pe drumul pe care a luat-o acum mai bine de zece ani, drumul euroatlantic, european. Aceasta este familia - europeana, euroatlantica - in care vrem sa traim. Sa se duca ei in Rusia, unde oligarhii rusi apeleaza la ambulante ca sa se deplaseze mai repede prin traficul din Moscova. Cred ca asta e democratia spre care vor sa ne indrepte domnii Dragnea si Tariceanu. Asa le-ar placea lor, sa existe cetateni de doua categorii in tara asta: unii care au toate drepturile, si ceilalti care au toate obligatiile, inclusiv pe cele de a respecta legea; ei sa nu le aiba pe acestea", a declarat, pentru Agerpres, Sebastian Duma, organizator al protestuluiOradenii adunati pe platoul din jurul statuii lui Mihai Viteazul au discutat timp de aproape o ora, au cantat Imnul national si au scandat "Hai ca se poate, faceti ca Iordache!", "Vrem sa muncim, nu sa va pazim", "Demisia! Demisia!"."Eu am iesit la protest a 12-a oara pentru ca nu mai suportam hotia, talharia si falsurile care se produc atat la Guvern, cat si la Parlament. Vom iesi in strada pana cand se vor indrepta lucrurile. Noi suntem constienti ca pesedistii au castigat alegerile, dar in acelasi timp suntem constienti si ca tara asta nu poate fi guvernata numai de o mana de oameni, pentru ca suntem milioane care gandim drept. Ori ceea ce fac ei este impotriva bunului simt, in primul rand", a declarat, pentru Agerpres, un oradean varstnic.Daca in celelalte seri organizatorii au anulat marsurile, din pricina numarului mic de participanti, de data aceasta, protestatarii au hotarat sa porneasca prin oras, vrand sa mobilizeze si alti concitadini sa li se alature.Manifestantii au pornit apoi in mars catre cartierul Cantemir, pe traseul strazii Traian Mosoiu, Sextil Puscariu, Sucevei, Avram Iancu, Piata Unirii.Pe traseul mult mai scurt decat in primele zile de protest, oamenii au lansat mesaje mobilizatoare, precum "In casa-i cald si bine, eu strig si pentru tine", "Daca va pasa iesiti din casa", "Voi stati la caldura si hotii va fura", dar si "Bucuresti, nu uita, Oradea-i de partea ta!".Aproximativ 100 de persoane s-au adunat, sambata seara, in fata Teatrului Tineretului, pentru a solicita demisia Guvernului. Protestul face parte din sirul manifestarilor incepute odata cu aparitia ordonantei 13 de modificare a Codurilor Penale, iar dupa abrogarea acesteia s-a transformat intr-o miscare impotriva guvernului si a PSD, scrie Agerpres.Dupa zile in sir de proteste autorizate, manifestantii au anuntat ca din cauza oboselii vor protesta doar sambata si duminica.Temperaturile extrem de scazute, de minus 12 grade Celsius, au facut ca la protestul de sambata sa vina doar 100 de oameni. Acestia au strigat "Jos Guvernul" si "PSD, ciuma rosie" dupa care au plecat, pe trotuar, intr-un mars pe principalele bulevarde din centrul orasului. Manifestantii au mai scandat pe drum "Daca va pasa, iesiti din casa".Dupa aproximativ o ora, protestul de la Piatra Neamt s-a incheiat fara incidente. Duminica este programat un nou protest incepand cu ora 18,00 iar punctul de intalnire este tot Teatrul Tineretului.Aproape o suta de persoane au protestat, sambata seara, in centrul municipiului Ploiesti, manifestatii continuand sa scandeze impotriva Guvernului si impotriva PSD.Protestatarii s-au strans din nou in fata Palatului Administrativ, unde au fredonat melodia "Tara mea" si au intonat imnul national.De asemenea, ei au cerut demisia Guvernului, scandand sloganuri cunoscute precum "PSD, ciuma rosie", "DNA sa vina sa va ia", "Hotii" si "Rusine sa va fie".Totodata, ei au continuat sa strige "Iesiti din casa daca va pasa", indemnandu-i pe ploiesteni sa iasa in strada pentru a manifesta.Aproximativ 40 de persoane au protestat sambata seara in centrul municipiului Satu Mare, impotriva Guvernului, relateaza Agerpres.Protestatarii s-au adunat in Pasajul Corneliu Coposu, de unde s-au deplasat spre sediul PS, iar mai apoi spre sediul ALDE, scandand lozinci antiguvernamentale in fata celor doua partide, precum "PSD - ciuma rosie", "Toate partidele aceeasi mizerie", "DNA sa vina sa va ia".Ulterior, acestia s-au intors in Pasajul Corneliu Coposu, unde actiunea s-a incheiat, totul durand circa o ora. Mitingul a fost autorizat.La Sibiu, aproximativ 3.000 de persoane au marsaluit pe strazile orasului, intentionand sa strabata un traseul de aproape cinci kilometri, din centrul istoric pana in cartiere, transmite News.ro.Oamenii s-au strans incepand cu ora 19.00 in Piata Mare si, treptat, numnarul protestatarilor a crescut, la ora 19.30, cand coloana de manifestanti a plecat din Piata Mare, fiind 600 de persoane.In timpul marsului, manifestantilor li s-au alaturat alte persoane.Oamenii au purtat pancarte pe care scrie "Sunt mama de adolescent. In consecinta: #rezist cat e nevoie", dar si steaguri, vuvuzele si fluiere, scandand "Hotii", "ALDE si PSD aceeasi mizerie", "Bucuresti, nu uita, Sibiul e de partea ta", "Jos Tariceanu, Dragnea si Grindeanu".Circa 10 persoane s-au adunat sambata seara in fata Prefecturii Suceava pentru a protesta impotriva Guvernului, au desfasurat un banner cu mesajul ''In democratie, hotii stau la puscarie'' si au ascultat la un megafon ''Imnul golanilor'' din Piata Universitatii din 1990, informeaza Agerpres.Protestele din Suceava au fost suspendate din 7 februarie, urmand sa fie reluate sambata si duminica, actiunile fiind autorizate pana pe 13 februarie.Manifestarile de protest de la Suceava au scazut in intensitate dupa ce Guvernul a anuntat abrogarea OUG 13/2017 privind unele modificari la Codul Penal.Organizatorul actiunilor de protest de la Suceava si cel care a obtinut autorizatia de la Primarie, Alexandru Istrate, care este membru USR, a mentionat ca s-a implicat in calitate de cetatean si asteapta ca aceia care au elaborat aceasta ordonanta sa fie sanctionati.Peste 20 de persoane au protestat, sambata seara, aproximativ o ora si jumatate, in fata Institutiei Prefectului - Judetul Mures, cerand demisia Guvernului Grindeanu pentru modul in care a fost adoptata OUG nr. 13/2017.Protestatarii au scandat "PSD nu uita, tara asta nu-i a ta!", "Jos Guvernul!" , "Refuz acest abuz!", "Rezistam, nu plecam!", "Conducatori, nu dictatori!" si au declarat ca vor ramane in strada pana cand Guvernul Grindeanu va pleca, informeaza Agerpres.La Timisoara, in Piata Victoriei, pe platoul din fata Operei Nationale Romane, s-au adunat sambata circa 3.000 de persoane, potrivit Agerpres.Inainte cu o seara, la Timisoara se adunasera aproximativ 3.000 de oameni pentru a protesta fata de Guvern, iar organizatorii au anuntat ca mitingurle vor continua sambata si duminica.Circa 20 persoane s-au strans sambata, pentru a 11-a seara consecutiv, in Piata Tricolorului din municipiul Tulcea, pentru a-si exprima solidaritatea cu manifestantii din Bucuresti care solicita demisia Guvernului, informeaza Agerpres.Protestatarii s-au intalnit incepand cu ora 19,00 in fata statuii lui Mircea cel Batran, actiunea incheindu-se aproape o ora mai tarziu.In timpul actiunii nu au existat incidente care sa necesite interventia Inspectoratului Judetean de Jandarmi.Primul protest organizat la Tulcea impotriva intentiei Guvernului de a adopta proiecte de ordonanta privind gratierea unor pedepse si modificarea Codurilor penale a avut loc pe data de 29 ianuarie. Dupa adoptarea actelor de catre membrii Executivului, tulcenii au iesit in strada incepand de miercuri 1 februarie. Cel mai mic numar de protestatari a fost de 10, iar cel mai mare a fost de aproximativ 500.