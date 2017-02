UPDATE Peste 1.000 de persoane au venit in Piata Victoriei, pe ger, in cea de a 12-a zi de proteste

Numarul manifestantilor a crescut la peste 1.000 iar oamenii continua sa vina in numar mare, informeaza Digi24.Peste 500 de protestatari in Piata Victoriei, informeaza Agerpres.Circa 200 de persoane se afla, la aceasta ora in Piata Victoriei, informeaza Digi24, precizand ca lumea continua sa vina.In Piata Victoriei, cateva zeci de oameni s-au adunat din nou cu vuvuzele, steaguri si pancarte cu mesaje precum: "Intrebare: Ce nu ati inteles din sintagma «Abrogati şi plecati»?", "Somnul natiunii naste monstri", "CCR, rusine! N-ai judecat pentru Romania!", "Votati OUG 14", "Demisia! Nu putem sta sa va pazim noapte de noapte!", "#rezist. Ghinion", "Hotii la puscarie" si "Grindeanu, du-te dupa Iordache". Steaguri ale Romaniei, Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii si Canadei au fost aduse si sambata la protestul din Piata Victoriei.Manifestantii striga "Demisia", PSD, ciuma rosie" si "Hotii".Inaintea manifestatiei din Piata Victoriei, aproximativ 30 de tineri au alergat, timp de aproximativ doua ore si jumatate, in jurul cladirii Palatului Victoria, imbracati in echipament sportiv, unii dintre ei purtand steaguri. Participantii la "maratonul democratiei" au spus ca aceasta este forma lor de protest fata de Guvern si ca prin miscare vor sa inceapa "schimbarea Romaniei".In cele 11 zile de proteste din Piata Victoriei, numarul record de manifestanti a fost atins duminica trecuta, peste 280.000 de oameni protestand chiar in ziua in care Guvernul a abrogat Ordonanta de Urgenta privind codurile penale. Oamenii au spus ca nu vor renunta la proteste, pentru ca Guvernul a mintit, a facut un abuz adoptand o ordonanta de urgenta pentru a schimba prevederi din codurile penale, in beneficiul unor politicieni, si trebuie sa raspunda pentru ce a facut si sa isi dea demisia. Noi proteste de amploare in Piata Victoriei au fost anuntate pe Facebook atat pentru sambata seara, cat si pentru duminica, atunci cand manifestantii vor "sa faca istorie", prin numarul mare de participanti. Ei au pregatit, pentru duminica, "Operatiunea tricolorul", propunandu-si ca la ora 21.00 sa formeze un tricolor uman in fata Guvernului cu ajutorul materialelor sau hartiilor de culoare rosie, galbena si albastra.