Aproximativ 30 de tineri, la "maratonul democratiei" din Piata Victoriei, in cea de a 12-a zi de proteste

Tinerii - imbracati in echipament sportiv, unii dintre ei cu bluze pe care scrie Romania - s-au intalnit pe trotuarul de la Muzeul Antipa si au alergat pe trotuar, pe bulevardul Aviatorilor, pana la Aleea Modrogan si inapoi, pe Kisellef, dupa care au inconjurat cladirea Guvernului.Ei spun ca vor sa faca un traseu de 42 de kilometri, vand sa incercuiasca de 21 de ori Piata Victoriei."Este o forma de manifestare pasnica, imbinam doua lucruri placute pentru noi: faptul ca facem miscare si ne mentinem in forma si ca sfidarea lor fata de oameni este luata in seama. Vrem o schimbare in bine. Diseara si maine seara ne vedem la protest", a spus unul dintre participanti.Horia Vasiliu, initiatorul maratonului, spune ca aceasta este forma lor de protest fata de Guvern. "Consider ca prin acest protest curat si prin miscare putem initia o schimbare adevarata in Romania. Ducem cei 42 de kilometri la capat, cu siguranta. Nu am intentionat sa fim nici foarte multi. Vom alerga doar pe trotuare, nu vrem sa incurcam circulatia. Traseul va fi in forma de "V" (victorie), pana la Aleea Modrogan, ne intoarcem, Kiseleff, ne intoarcem si vrem, in semn de protest, sa inconjuram si Guvernul. Ramanem si la protest, am fost in fiecare seara", a spus el.Unul dintre tinerii care alearga are o pancarta pe care scrie "Lupam pentru o tara curata".La ora transmiterii acestei stiri, cand maratonul este in desfasurare, in fata sediului Guvernului s-au strans deja primii manifestanti - aproximativ 20 de persoane, pentru cea de a douasprezecea zi de proteste.Noi proteste de amploare au fost anuntate pe Facebook, atat pentru sambata seara, cat si pentru duminica, atunci cand manifestantii vor "sa faca istorie", prin numarul mare de participanti. Ei au pregatit "Operatiunea tricolorul", propunandu-si ca la ora 21.00 sa formeze un tricolor uman in fata Guvernului cu ajutorul materialelor sau hartiilor de culoare rosie, galbena si albastra.Primele proteste in Piata Victoriei au avut loc in 31 ianuarie, in noaptea in care Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta privind modificarea codurilor penale si proiectul de lege privind gratierea unor pedepse. In cele unsprezece zile de proteste, numarul record de manifestanti a fost atins duminica, peste 280.000 de oameni protestand chiar in ziua in care Guvernul a abrogat Ordonanta de Urgenta privind codurile penale. Oamenii au spus ca nu vor renunta la proteste, pentru ca Guvernul a mintit, a facut un abuz adoptand o ordonanta de urgenta pentru a schimba prevederi din codurile penale, in beneficiul unor politicieni, si trebuie sa raspunda pentru ce a facut si sa isi dea demisia.