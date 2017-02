VIDEO Nigel Farage, dupa tentativa de dezincriminare a abuzului in serviciu: Romania nu ar fi trebuit sa fie primita in UE. Nu pot sa cred ca suntem intr-o alianta politica cu o tara aflata in aceasta situatie

De asemenea, britanicul a facut trimitere inclusiv la ordonanta abrogata, care ar fi dezincriminat abuzul in serviciu daca prejudiciul nu depasea 200.000 de lei, scrie Express."Daca esti un functionar public si ai furat doar 35.000 de lire sterline, atunci e ok, primesti doar o palma peste spate. Sincer, nu ar fi trebuit sa primeasca niciodata permisiunea de a intra in UE", a precizat controversatul politician de la UKIP. De asemenea, acesta a ignorat faptul ca ordonanta a fost abrogata in urma protestelor masive din Romania.Farage a sugerat inclusiv ca acesta este cel mai potrivit moment pentru ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana, pentru ca "nu poate sa creada" de ce britanicii sunt intr-o uniune politica cu Romania.Insa, un ascultator a intervenit in timpul dezbaterii radio si l-a catalogat drept rasist pe policianul eurosceptic de la UKIP."Cred ca esti un rasist si chiar ma simt jignit de modul in care vorbesti despre romani si Romania", a spus Tony din Tottenham.Insa, Farage s-a aparat si a sustinut ca in societatea romana coruptia este endemica, iar din acest motiv Marea Britanie nu ar trebui sa fie intr-o uniune politica cu Romania."Mai mult, este o tara in care pana la patru milioane de oameni sunt discriminati intr-un mod groaznic din cauza rasei si imi vine greu sa cred ca suntem intr-o alianta politica cu o tara care este in situatia Romaniei".Europarlamentarul a incheiat dezbaterea aprinsa precizand ca romanii nu sunt oameni rai si a intalnit foarte multi romani minunati.