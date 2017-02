O parte dintre semnatarii apelului academicienilor revin cu clarificari: Apelul a fost preluat la nivel politic de o manieră părtinitoare, ne delimităm de oricare demers care urmărește încadrarea preocupărilor noastre într-o sferă sau alta de interese

Mesajul este semnat de: Acad. Marius Andruh, Acad. Dorel Banabic, Prof. Dorel Bucurescu, MC al Academiei Romane, Acad. Emil Burzo, Prof. Petre Frangopol, MO al Academiei Romane, Prof. Voicu Lupei, MC al Academiei Romane, Prof. Dimitru Mihalache, MC al Academiei Romane, Acad. Ioan-Iovit Popescu si Acad. Nicolae-Victor Zamfir.Vazand reactiile la Apelului la Identitate, Suveranitate si Unitate Nationala, initiat de catre unii dintre colegii nostri academicieni, semnatarii acestui mesaj dorim sa aducem unele clarificari.Initiativa acestui Apel a aparut cu ceva timp in urma si a vizat un context cu totul distinct de cel al protestelor stradale si framantarilor sociale privind initiativele legislative ale noului Guvern.Acesta a fost axat, in interpretarea noastra, pe un cadru social international si national deosebit de complex, in care Romania trebuie sa actioneze in mod coerent, in care pozitionarea in sfera geopolitica sa fie corelata unei politici interne de stabilitate, predictibilitate si coeziune, in care valorile nationale sa constituie premize si imbolduri in exprimarea noastra in plan international si in care cinstea si promovarea valorilor morale si nationale sa constituie preocupari prioritare.In calitatea nostra de oameni de stiinta si de profesori care au contribuit la formarea de noi generatii de tineri specialisti, consideram ca o datorie fundamentala a noastra de a actiona ca acestia sa-si poata realiza planurile de viitor in propria lor tara.Alaturarea noastra acestui Apel a avut in vedere exclusiv transmiterea la nivel social a faptului ca, urmand traditiile Academiei Romane de la infiintarea ei, academicienii de azi sunt preocupati de soarta tarii si de apararea valorilor sale fundamentale, de protejarea elementului national, de intarirea statului de drept si a elementelor care contribuie la constructia si mentinerea acestuia.Cu parere de rau am constatat ca Apelul la care ne-am alaturat a fost preluat la nivel politic de o maniera partinitoare si ne delimitam, prin acest mesaj clarificator, de oricare demers care urmareste incadrarea preocuparilor noastre intr-o sfera sau alta de interese si asiguram publicul roman de intreaga noastra onestitate in apararea valorilor societatii romanesti.Acad. Marius AndruhAcad. Dorel BanabicProf. Dorel Bucurescu, MC al Academiei RomaneAcad. Emil BurzoProf. Petre Frangopol, MO al Academiei RomaneProf. Voicu Lupei, MC al Academiei RomaneProf. Dimitru Mihalache, MC al Academiei RomaneAcad. Ioan-Iovit PopescuAcad. Nicolae-Victor Zamfir