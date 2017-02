Noi proteste anuntate in acest weekend in Piata Victoriei: Manifestantii organizeaza sambata un maraton in jurul Guvernului, iar duminica vor crea cel mai mare tricolor uman

Sambata, "maratonul democratiei"

Cel mai mare tricolor uman, la protestul de duminica

"Sambata, 11 februarie, rezistam pasnic, protestam pasnic, alergam pasnic. Pe trotuarele din jurul Guvernului, Bd. Aviatorilor si Kiseleff, alergand 42 de km, vom face un alt fel de protest: un maraton al democratiei" - se arata pe pagina de Facebook a evenimentului."Dupa 10 zile-maraton de proteste trebuie sa le aratam ca nu renuntam la aceasta cursa a bunului-simt, a eliberarii si a unei Romanii mai bune.Speram ca la finalul maratonului sa putem aduce vestea victoriei, sa ne atingem scopul.Suntem 3 romani care vom alerga. Speram sa va alaturati si sa ne incurajati. #rezistam""Continuam protestele in acelasi stil pasnic si creativ care ne-a facut remarcati peste hotrare! Aparandu-ne drepturile, ne aparam pe noi insine! Duminica aceasta cream impreuna cel mai mare TRICOLOR UMAN!", anunta organizatorii."Tot ceea ce trebuie sa faceti este sa veniti cu un material de culoare: ROSU, GALBEN sau ALBASTRU + o LANTERNA. In ajutorul vostru vom veni cu foi de aceasi culoare pe care la ora 21:00 ni le vom ridica deasupra capului si vom lumina cerul in culorile TRICOLORULUI.Ne vom organiza pe trei sectoare: (cum privesti spre Guvern)1. Stanga Palatului Victoria -> ROSU2. Centru -> GALBEN3. Dreapta Palatului Victoria - ALBASTRU"