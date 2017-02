Un consilier al lui Donald Trump, Michael Flynn, a discutat cu Moscova despre sanctiuni inaintea investiturii

Aceste conversatii avu avut loc in conditiile in care presedintele Obama ordona la finele lui decembrie adoptarea unei serii de masuri impotriva Rusiei, pentru ingerinta sa in campania prezidentiala americana.Potrivit surselor Washington Post, primul care a dezvaluit afacerea, si New York Times, aceste discutii ar putea fi ilegale.Ziarele citeaza oficiali anonimi, aflati in post in prezent sau sub fosta administratie, care au consultat rapoartele elaborate de serviciile americane de informatii care supravegheaza in mod constant contactele diplomatilor rusi.Michael Flynn ar fi putut astfel afecta impactul sanctiunilor americane lasand Moscova sa inteleaga, la momentul anuntarii masurilor, ca Donald Trump va relaxa presiunea dupa ce va prelua functia de presedinte, in 20 ianuarie.Flynn s-a referit "explicit" la sanctiuni, unele surse afirmand chiar ca a "cerut Rusiei sa nu reactioneze de maniera exagerata" la deciziile lui Barack Obama, "lasand clar sa se inteleaga ca cele doua parti vor fi in pozitia de a reveni asupra chestiunii odata ce Trump va fi investit presedinte", scrie Washington Post.Conversatiile dintre Flynn - numit in 18 noiembrie - si ambasadorul rus la Washington "au fost interpretate de inalti oficiali americani ca trimitand un mesaj nepotrivit si potential ilegal Kremlinului ca se poate astepta sa scape de sanctiuni", continua ziarul american.Aceste dezvaluiri risca sa arunce Casa Alba intr-o noua polemica. Michael Flynn si vicepresedintele Mike Pence au negat public ca aspectul sanctiunilor ar fi fost abordat in conversatiile consilierului cu Sergey Kislyak.Un oficial de la Casa Alba a declarat vineri, sub acoperirea anonimatului, ca aceste "comentarii ale vicepresedintelui s-au bazat pe ceea ce ii spusese generalul Flynn".Consilierul pentru securitate nationala a revenit joi asupra propriilor dezmintiri, afirmand, prin intermediului unui purtator de cuvant, ca "desi nu isi aminteste sa fi vorbit despre sanctiuni, nu poate fi sigur ca subiectul nu a fost niciodata abordat".O lege americana (the Logan Act) interzice cetatenilor americani care nu dispun de atributii in acest sens sa negocieze cu guverne straine aflate in litigiu cu SUA. Nimeni nu a fost anchetat pe baza acestei legi care dateaza din 1799.