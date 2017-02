VIDEO 3.500 de protestatari in strada la Timisoara / Peste 500 la Cluj si Sibiu

TIMISOARA

Circa 3.500 de persoane manifesteaza, vineri seara, in Piata Victoriei din Timisoara, potrivit reprezentantilor fortelor de ordine, dupa ora 20,00, oamenii cerand demisia Guvernului si a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.Manifestantii spun ca nu mai vor penali in functii de ministri, de parlamentari sau in alte functii publice. In acest sens, ei au amintit si numele fostului ministru PSD Dan Sova.Multimea cere inlaturarea coruptilor din astfel de posturi, precum si aplicarea Punctului 8 al Proclamatiei de la Timisoara, respectiv, ''fara penali in demnitati si functii publice''.Protestatarii scandeaza, printre altele, ''Fara hoti'', ''Pana la capat'', ''Uniti salvam toata Romania'', si poarta pancarte cu mesaje impotriva lui Liviu Dragnea, a coruptiei, a hotiei.Intre episoadele de scandari si discursuri, manifestantii se incalzesc sarind si scandand ''Cine nu sare, nu vrea schimbare'', se canta melodiile Revolutiei din 1989 si cele deja consacrate acestui protest.Numarul celor care vin in piata este usor superior celui al oamenilor care pleaca din cauza frigului, in general, parinti cu copii sau batrani.Circa 500 de persoane, la ora 20,00, potrivit fortelor de ordine, protesteaza din nou, vineri seara, in Piata Unirii din Cluj-Napoca, impotriva Guvernului Grindeanu si a PSD.Unul dintre protestatari, Bogdan Radulescu, a declarat, la microfon, ca o trupa de artisti a compus un imn al clujenilor, piesa care a fost difuzata pentru prima data vineri seara, in Piata Unirii. 'Romania, Romania-i tara mea/ Romania, si nu vreau sa plec din ea', spun primele versurie ale cantecului.Peste 500 de protestari, potrivit unor estimari oficiale, s-au strans vineri seara, in jurul orei 20,00, in Piata Mare din centrul municipiului Sibiu, la o manifestare avizata de autoritatile locale.Oamenii au steaguri, vuvuzele si pancarte cu lozinci impotriva PSD si a Guvernului.Protestele sunt programate sa dureze zilnic, pana in 15 februarie, se arata intr-un comunicat de presa al Primariei sibiene.Peste 100 de persoane s-au adunat vineri seara, in jurul orei 20,00, pentru a 11-a zi, in fata Prefecturii Brasov ca sa protesteze impotriva Guvernului. Manifestantii cer demisia primului ministru Sorin Grindeanu si a intregului Guvern.'Guvernul este compromis iremediabil si trebuie sa plece. Ar trebui sa inteleaga ca dupa protestele pasnice de amploare ar trebui sa demisioneze. Un Guvern care scoate in strada jumatate de milion de oameni in 10 zile de proteste nu pare a fi un guvern legitim. Orice guvern din lume pana acum ar fi demisionat. Nu avem de ce sa devenim mai putin vigilenti. Vom iesi in strada in continuare', a spus unul dintre participantii la actiunea de protest.Se scandeaza 'Demisia', 'ALDE si PSD aceeasi mizerie', 'Uniti salvam toata Romania', 'Justitie nu coruptie', 'Nu vrem sa fim o natie de hoti', 'Hotii', 'PSD-Ciuma rosie', 'Jos ,jos, jos, Guvernul mincinos'. Protestatarii flutura steaguri si fluiera din vuvuzele. Actiunea de protest nu este autorizata.Circa 20 persoane s-au strans, vineri seara, pentru a 10-a zi consecutiv, in Piata Tricolorului din municipiul Tulcea, pentru a-si exprima solidaritatea cu manifestantii din Bucuresti care solicita demisia Guvernului.Protestatarii au fluierat si au scandat lozinci antiguvernamentale timp de aproape o ora in fata statuii lui Mircea cel Batran, in jurul orei 20,00 in zona ramanand doar cativa tineri.Ca in fiecare din ultimele noua seri, angajatii Inspectoratului Judetean de Jandarmi au fost in zona, dar nu au existat situatii care sa reclame interventia lor, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului, Marian Ciobotaru.Circa 20 de persoane au protestat vineri seara in centrul municipiului Satu Mare, impotriva Guvernului. Acestia au avut cateva pancarte cu mesaje de nemultumire la adresa PSD si a Guvernului.Satmarenii veniti in strada au protestat pasnic, in liniste, manifestatia lor durand in jur de o ora. Protestul a fost autorizat.Aproximativ 70 de persoane s-au adunat vineri seara, pe platoul din Piata Independentei din Braila, unde au protestat impotriva PSD si au cerut demisia Guvernului.Manifestantii au purtat steaguri si pancarte si au scandat 'Iesiti din casa daca va pasa!', 'Jos Guvernul!', 'Noi nu renuntam, noua ne pasa!', 'PSD, ciuma rosie' si 'Hotii'.Oamenii stransi in Piata Independentei, la o temperatura de minus 7 grade Celsius, s-au incalzit cu ceai si ciocolata calda, oferite de 'o persoana care le apreciaza efortul si rezistenta'.Protestatarii s-au mobilizat, ca si in ultimele seri, pe retelele de socializare, unde a circulat un mesaj despre pericolul neadoptarii OUG 14 in Parlament, precum si de mobilizare la proteste.'Daca OUG 14 nu este aprobata in Parlament, OUG 13 isi aplica efectele, pentru ca trec cele 10 zile! Nu-i mai credem, puterea actuala se agata de orice tertip pentru a scapa penalii de pedepse! Urata si atitudinea parlamentarilor braileni de la ALDE si PSD, care in timpul discursului presedintelui in fata Camerelor reunite ale Parlamentului au parasit plenul! In felul acesta se fac partasi la actiunile actualului guvern de a zadarnici lupta impotriva coruptiei in Romania! Se vede in acest fel ca slujesc doar niste interese de partid si nu interesele cetatenilor care le-au acordat votul! Ne vedem in fata Primariei incepand cu orele 19,00!', se arata in mesaj.