Soprana Mariana Nicolesco isi retrage semnatura de pe Apel al grupului de inițiativa din Academia Romana: Nu am aderat nici acum si nici altadata la apeluri in care as fi  vazut conotatii  politice

"Nu am aderat nici acum si nici altadata la apeluri in care as fi vazut conotatii politice. Nu am nici o afiliere politica. Interpretarile suscitate de Apelul unor membri ai Academiei Romane ma determina sa-mi retrag semnatura", a afirmat Mariana Nicolesco, citata de Reportervirtual.ro.Mircea Dumitru a fost primul care s-a disociat de apelul Academiei Romane, afirmand ca nu se regaseste "nici in stilistica, nici in retorica si nici in multe dintre ideile sustinute in aceasta scrisoare".Wilhelm Danca a luat aceeasi decizie iar Maria-Luisa Flonta a revenit cu o serie de precizari