"Proclamatia Romania 2017+" - ce cer protestatarii din Timisoara

Organizatorii protestelor de la Timisoara au depus la Prefectura Timis documente prin care cer demisiile premierului Sorin Grindeanu, a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si a presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, dar si lista cu revendicarile lor, care a fost denumita "Proclamatia Romania 2017+", relateaza News.ro.Lista cu revendicarile protestatarilor din Timisoara, denumita, "Proclamatia Romania 2017+", a fost citita de mai multe ori in timpul mitingurilor, iar vineri a fost depusa de catre organizatorii manifestatiilor la Prefectura Timis.Impreuna cu lista cu revendicari, organizatorii protestelor au mai depus si trei cereri de demisii. Este vorba de demisia premierului Sorin Grindeanu, a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si a presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu."Proclamatia este un mesaj general adresat tuturor celor care sunt implicati in conducerea tarii, iar daca ne referim la demisii, acestea sunt individual adresate si justificate, pentru fiecare persoana in parte", a declarat Tiberiu Pfiszter, unul dintre liderii protestatarilor.Manifestantii spera ca, odata depuse documentele la Prefectura Timis, sa primeasca raspunsuri oficiale la fiecare dintre solicitari."Speranta noastra este ca la cererile de demisii sa vina ca raspuns demisiile celor trei. La inceputul lunii ceream abrogarea Ordonantei 13 si, desi nu am primit un raspuns oficial, OUG a fost abrogata. La aceasta proclamatie, speram ca raspunsul sa fie o initiativa legislativa majora, dezbatuta in societatea civila, avand ca finalitate un referendum, care sa modifice toate actele normative in asa fel incat sa ne asiguram ca niciodata nu vom mai ajunge intr-o astfel de situatie", a mai spus Tiberiu Pfiszter.