Florin Iordache: Am fost in strada si oamenii nu stiau demersurile care sunt

"Regret ca trebuia o mai larga comunicare" dar "s-au facut niste demersuri normale, constitutionale", a spus Iordache, la plecarea de la minsiterul Justitiei."Printr-o mai buna comunicare acei ameni care stau in strada ... am fost in strada si oamenii nu stiau demersurile care sunt", a spus Florin Iordache.Ziaristii l-au intrebat in acel moment daca a fost la protestele din Piata Victoriei."Intamplator da. Am vrut si eu sa vad care e perceptia oamenilor. Sunt oameni nemultumiti de aceea am si hotarat sa-mi dau demisia", a adaugat acesta, exprimandu-si regretul ca "Romania este rupta in doua, cu doua mitinguri", unul in Piata Victoriei si altul la Palatul Cotroceni."Foarte multi dintre ei nu au citit continutul actelor normative", a sustinut fostul ministru al Justitiei.Acesta a rostit la un moment dat deja celebra sintagma "", starnind rasetele ziaristilor.