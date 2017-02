Ana Birchall: De luni invit la dialog toate institutiile care au de spus un cuvant in domeniul Justitiei, incepand cu CSM

"Incepand de luni voi invita la dialog toate institutiile care au de spus un cuvant in domeniul Justitiei si impreuna vom gasi solutile", iar "primul telefon va fi catre CSM", a spus Birchall, inainte de a intra in ministerul Justitiei, de unde urmeaza sa preia mandatul de la ministrul demisionar Florin Iordache.Aceasta a precizat ca isi propune ca tot luni sa aiba o intalnire cu DNA si DIICOT, in conditiile in care si-a propus sa incerce sa ii aduca "pe toti la aceeasi masa" pentru ca "impreuna in Parlament sa gasim solutiile necesare".Ana Birchall a precizat ca a inteles si "preocuparea partenerilor externi" ai Romaniei iar obiectivele sale vizeaza, printr-un "dialog corect, transparent si sincer", atat "intatrirea luptei impotriva coruptiei" cat si "respectarea drepturilor fundamentale ale omului"."Solutia finala tot in Parlament trebuie sa fie", a mai spus ea.