Sindicatul National al Agentilor de Politie ameninta cu proteste daca nu li se maresc salariile: Ne rezervam dreptul de a apela la bunatatea societatii civile pentru a se alatura miscarilor noastre de protest

Reprezentantii SNAP au trimis ministrului de Interne, Carmen Dan, o adresa prin care solicita aplicarea Hotararii de Guvern nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut si in cazul politistilor, politistilor de frontiera, jandarmilor si pompierilor."Prin prezenta solicitam aplicarea HG 1/2017 si lucratorilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (politisti, politisti de frontiera, jandarmi si pompieri) asa cum este prevazut, cu un calcul real, indicele de salarizare la salariul minim pe economie la nivelul anului 2017", i-au scris agentii de politie ministrului.Ei sustin ca nu au protestat pana in prezent pentru ca au sperat ca MAI le va acorda drepturile care li se cuvin potrivit legii."Mentionam faptul ca personalul MAI (politisti, politisti de frontiera, jandarmi si pompieri) nu si-a revendicat acest drept deocamdata in strada protestand, in speranta ca MAI va pune in aplicare in termenul legal acest drept care li se cuvine conform legii. Politistii, politistii de frontiera, jandarmii si pompierii sunt singura categorie bugetara care a ramas cu salarizarea in urma tuturor bugetarilor, adica la nivelul anului 2009, iar la vreme grea, cand isi fac datoria, cu toate riscurile, sunt laudati de toate puterile statului, inclusiv de societatea civila, aducandu-le multumiri, chiar inmanandu-le flori in semn de recunostinta", mai scriu reprezentantii SNAP.Politistii nu exclud nici posibilitatea de a cere societatii civile sa le sustina protestele."Daca considerati ca nu meritam privilegiul HG nr. 1/2017 ne rezervam dreptul de a apela la bunatatea societatii civile pentru a se alatura miscarilor noastre de protest pe care le vom organiza in mod legal in fata Ministerului Afacerilor Interne. Totodata solicitam in regim de urgenta stabilirea unei intalniri intre dumneavoastra si conducerea organizatiei noastre", i-a mai scris SNAP ministrului de Interne.Presedintele SNAP, Adrian Ioan Diugu, a declarat ca, pana in prezent, nu a primit niciun raspuns din partea ministrului, nici din partea Guvernului si nici a Presedintiei, unde a mai inaintat astfel de adrese, iar in aceste conditii, protestele ar putea fi declansate in 15 martie."Asteptam data de 14 martie, cand vor fi virate primele salarii, dupa aplicarea HG 1/2017, deoarece salarizarea se face cu o luna in urma in cadrul MAI, iar din 15 martie, daca vom vedea ca salariile nu au fost marite, putem incepe protestele", a spus Diugu.