Cotidianul oficial al Vaticanului scrie cu "ingrijorare" despre "criza profunda" din Romania

Jurnalistii italieni scriu ca Romania este afectata de o adevarata "paralizie politica" si se afla intr-o "criza profunda", cu "manifestatii de protest impunatoare" in marile orase.Stirea are data de 8 februarie, cand in Romania a fost a noua zi de proteste impotriva Guvernului si a treia impotriva presedintelui Iohannis.Radio Vatican noteaza ca semnalarea situatiei din Romania are o semnificatie aparte in contextul in care, in 2015, surse oficiale anuntau ca papa Francisc a acceptat invitatia presedintelui Klaus Iohannis de a vizita Romania. Data urma sa fie stabilita ulterior, pe canale diplomatice. Actuala criza complica inutil si nedrept demersurile menite sa faciliteze vizita Papei in Romania, considera jurnalistii de la Vatican.Ei scriu si despre lipsa de politete institutionala aratata de presedintii celor doua camere ale Parlamentului fata de presedintele Romaniei si amintesc apelul arhiepiscopului Ioan Robu adresat politicienilor, indiferent de apartenenta politica, de a se gandi cu adevarat la binele si viitorul tarii."Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a acuzat guvernul primului ministru social-democrat Sorin Grindeanu ca a provocat criza profunda in care s-a prabusit tara cu impunatoare manifestatii de protest impotriva decretului , care ulterior a fost retras. Dar in acelasi timp, (presedintele - n.red) s-a declarat contrar unei schimbari a executivului si unor eventuale alegeri anticipate. Vorbind ieri in parlament, Iohannis, care este pe pozitii liberale si moderate, a facut apel la majoritatea guvernamentala sa deschida un dialog cu opozitiile pentru depasirea paraliziei politice si evitarea intoarcerii la urne la doar doua luni de la votul din 11 decembrie. , a spus presedintele in sala. , a adaugat presedintele, facand aluzie la ceea ce populatia a considerat din partea guvernului de centru-stanga, care in urma cu o saptamana a aprobat, intr-o sedinta nocturna, controversatul decret vizand de-penalizarea abuzului de putere si alte infractiuni de coruptie.Dar deputatii Partidului Social Democrat si ai aliatului de guvernare, ALDE, pusi de presedinte in boxa acuzatilor, au abandonat sala in semn de protest. Mai multi jurnalisti au semnalat faptul ca liderul social-democrat, Liviu Dragnea, si presedintele senatului, Calin Popescu Tariceanu, au refuzat sa-l salute pe presedinte la sosirea in fata parlamentului.Intre timp, arhiepiscopul de Bucuresti, mons. Ioan Robu, a adresat ieri un indemn la rugaciune pentru tara, dar si un apel catre oamenii politici ca sa se gandeasca numai la binele poporului roman si la viitorul Romaniei.Si, in timp ce nu se opresc protestele de piata din Bucuresti si din principalele orase romanesti, guvernul primului ministru Grindeanu, care a reafirmat ca nu vrea sa-si dea demisia, a pregatit un nou proiect de lege despre coruptie, pe care intentioneaza sa-l supuna la vot in parlament."