Un condamnat in dosarul "ICA-Voiculescu', printre semnatarii apelului unor academicieni, care preia retorica PSD

Pe Gheorghe Sin il regasim la pozitia 50 intre semnatarii apelului.In august 2014, Gheorghe Sin a fost condamnat definitiv la 4 ani de inchisoare cu suspendare , pentru complicitate la infractiunea de stabilirea, cu intentie, a unei valori diminuate fata de valoarea comerciala reala a bunurilor apartinand agentilor economici la care statul este actionar, comisa in cadrul actiunii de privatizare in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.El a comis faptele in calitate de membru al adunarii generale a actionarilor a S.C. Institutul de Cercetari Alimentare S.A. Bucuresti.De asemenea, in mai 2016, in dosarul retrocedarii Fermei Baneasa, Gheorghe Sin a fost trimis in judecata de procurorii DNA, sub acuzatia de. La data prezumtivelor fapte, care i se imputa, Sin era secretar general al Academiei de Stiinte Agricole din Romania.In acelasi dosar au mai fost trimise in judecata 20 de persoane, printre care Printul Paul, jurnalistul Dan Andronic, magnatul israelian Beny Steinmetz si avocatul Robert Rosu.Reamintim ca, zilele trecute, in plin scandal legat de ordonanta de urgenta privind dezincriminarea abuzului in serviciu cu prejudicii mai mici de 200.000 de lei si proiectul de lege privin gratierea unor detinuti, 84 de academicieni au semnat un apel cu puternic accent nationalist catre poporul roman si institutiile statului.In acest apel, ei se pronunta "cu tarie in favoarea identitatii, suveranitatii si unitatii nationale".PSD si vectorii sai mediatici au lansat in ultima perioada teza ca protestele anticoruptie pot duce la ruperea Romaniei. De exemplu, presedintele comisiei SRI, Adrian Tutuianu, s-a declarat ingrijorat de scenariu Maidanului de la Kiev care a plecat de la “demonstratii de tipul asta” si a dus la ruperea tarii si a spus ca trebuie macar analizate scenarii precum cel al “razboiului hibrid”.