Dan Sova cere in instanta sesizarea Curtii Constitutionale cu o exceptie pe abuz in serviciu

La termenul de vineri al procesului "Turceni-Rovinari", avocatul lui Sova, Aurel Ciobanu, a ridicat o exceptie de neconstitutionalitate a articolului 297 din Codul penal, care reglementeaza infractiunea de abuz in serviciu, raportat la art.175 alin.1 lit.c referitor la functionarii din regiile si companiile cu capital de stat.Aurel Ciobanu a spus ca Dan Sova a fost trimis in judecata pentru o complicitate la abuz in serviciu, savarsit de Laurentiu Ciurel, fost director general al Complexului Energetic Rovinari.In opinia avocatului, proprietatea privata a statului este protejata diferit fata de cea a individului, iar un functionar dintr-o companie cu capital majoritar de stat, care a savarsit infractiunea de abuz in serviciu, este sanctionat mai dur comparativ cu alti functionari.De cealalta parte, procurorul de sedinta s-a opus sesizarii CCR, aratand ca aceasta cerere nu are legatura cu acest dosar.Instanta a ramas in pronuntare pe cererea depusa de Dan Sova prin avocatul sau.Dan Sova, avocat coordonator al Societatii Civile de Avocati "Sova si Asociatii", a fost trimis in judecata pentru trei infractiuni de complicitate la abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru altul, fals in inscrisuri sub semnatura privata (17 infractiuni), evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani; iar Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata (17 infractiuni), complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata, si spalarea banilor, fapte savarsite in calitate de avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat "Ponta Victor-Viorel".In acelasi dosar, mai sunt judecati Laurentiu Ciurel, la data faptelor director general al Complexului Energetic Rovinari; Dumitru Cristea, la data faptelor director general al Complexului Energetic Turceni, si Octavian Laurentiu Graure, la data faptelor director economic al Complexului Energetic Turceni.Procurorii sustin ca, in perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, Victor Ponta, prin cabinetul individual de avocatura, a obtinut de la SCA ''Sova si Asociatii'' suma de peste 181.000 lei, pentru presupuse activitati in conlucrare, dar care, in realitate, nu s-au efectuat.