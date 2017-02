Flashmob la statia de metrou Piata Unirii: Participantii au cantat imnul national si au impartit trecatorilor foi volante cu mesaje despre OUG 13 si cresterea transparentei

Tinerii tineau in mana coli A4 cu mesajele "#REZIST pentru o Romanie curata" si "#REZISTam. Ne vedem in Piata Victoriei!". Unii dintre ei au fluturat steaguri tricolore. Dupa intonarea imnului, cei prezenti au aplaudat.Unul dintre participantii la flashmob, Dan, medic specialist in varsta de 30 de ani, a declarat ca a aflat despre aceasta initiativa de pe pagina de Facebook "Coruptia ucide"."Am vazut ca foarte multi dintre prietenii mei, dintre cunostintele mele, cei din jur, nu stiu ce se intampla in perioada asta in tara sau sunt indiferenti sau sunt pasivi si m-am gandit ca e o idee care poate le trezeste constiinta, ca sa se intereseze, sa isi dea seama de situatia grava care e in tara. Am fost foarte emotionat, desi am repetat imnul. L-am cantat si in piata, zi de zi am fost in piata, din primele zile, de cand s-a dat ordonanta. Dar am fost emotionati. I-am vazut pe colegii de langa mine punand suflet, cantand cum puteau mai bine. Iar oamenii din jur, unii se opreau, cantau cu noi, unii tresareau surprinsi si unii chiar erau emotionati, aveau o lacrima in ochi. Am vazut ca vibrau alaturi de noi. Faptul ca, in graba, spre serviciu, spre probleme, si-au facut timp sa cante si ei cateva versuri cu noi, m-a atins", a explicat el.Alexandra Drimba, initiatoarea actiunii, spune ca si-ar dori ca astfel de flashmob-uri sa fie organizate si in zilele urmatoare, iar ideea sa fie preluata in alte orase din tara: "Eram la protest, in Piata Victoriei, vorbeam cu un prieten si m-am gandit: "Ce-ar fi sa scoatem putin protestul din piata si sa il ducem si in alte zone?'. Oamenii sunt obisnuiti sa ne vada acolo, dar trebuie sa transmitem acest mesaj si altor oameni, sa le aratam ca ne gandim la asta nu doar seara, cand iesim de la munca, ci si dimineata."