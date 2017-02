Politistii aradeni au inceput o ancheta dupa ce pe internet a aparut un clip in care un caine mort este taiat cu o secera

Pe un profil de Facebook ce pare a fi al unui tanar din Arad a fost postat, joi, un clip violent, cu cadavrul unui caine lovit in mod reperat cu o secera.Clipul este postat pe un profil despre care politistii nu au reusit sa stabileasca daca este real. Profilul se numeste "Alexandru Mmt Alx", despre care se scrie ca locuieste in Arad, a studiat la "Scoala Vietii" si "Facultatea De Golani".In filmul postat pe internat apare o persoana care taie cu o secera cadavrul unui caine, iar la un moment dat se aude si vocea unui baiat care ar asista la scena: "Ce ficatei frumosi are! Ia sa vedem ficateii!".Din imagini reiese ca animalul, care avea o punga pe cap, era mort inainte de incepera filmarii.Postarea a fost distribuita de mii de ori in cateva ore, iar oamenii cer o ancheta in acest caz.Reprezentantii Biroului de presa al Politiei Judetene Arad au declarat, joi seara, pentru News.ro, ca videoclipul a fost studiat deja de catre politisti, care au inceput o ancheta pentru identificarea autorilor.