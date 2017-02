Cate o mie de protestatari impotriva Guvernului Grindeanu, in strada la Cluj si Sibiu

CLUJ

Aproximativ 1.000 de persoane, potrivit fortelor de ordine, protestau impotriva Guvernului Grindeanu si a PSD , joi, la ora 20,00, in Piata Unirii din Cluj-Napoca.Manifestatia a inceput la ora 19,00.Cel mai mare numar de protestatari la Cluj-Napoca a fost inregistrat duminica, peste 50.000, iar in zilele urmatoare numarul lor a scazut substantial. La manifestatia de miercuri au fost aproximativ 3.000 de persoane si peste 5.000 la cea de marti.Aproape o mie de sibieni participa, joi seara, la protestul avizat de autoritatile locale, potrivit unor surse oficiale, dar si organizatorului manifestatiei, Doru Apostol.Protestarii cer in continuare demisia Guvernului si au venit cu pancarte cu lozinci anti-PSD.Dupa ce s-au strans in Piata Mare din centrul municipiului Sibiu, manifestantii au plecat spre pietonala Nicolae Balcescu si strada Andrei Saguna. Si in aceasta seara, protestatarii vor strabate un traseu mai scurt, decat cel prevazut initial, din cauza frigului si a conditiilor meteo, a explicat organizatorul Doru Apostol.Pe platoul din fata cladirii Prefecturii Constanta s-au adunat joi seara, de la ora 18,30, peste 50 de protestatari care au strigat lozinci antiguvernamentale.Manifestantii se declara nemultumiti doar cu demisia din guvern a ministrului Justitiei, Florin Iordache, identificat ca vinovat pentru elaborarea OUG 13 privind modificarea Codurilor penale. Ei scandeaza: 'Noi de-aicea nu plecam, nu plecam acasa !', 'PSD, ciuma rosie'Demisia!' si 'Jos Guvernul, puneti cainii pe ei!'.Aproape 50 de persoane au protestat, joi seara, in Piata Unirii din Oradea , cerand demisia Guvernului.'Este prea putin ce s-a intamplat azi, cu demisia lui Iordache. Vrem si demisia celor doi capi ai Camerelor Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, pentru ca ei sunt papusarii. Oamenii acestia trebuie sa plece. Sunt o amenintare in momentul de fata la adresa securitatii si sigurantei nationale a Romaniei prin tot ceea ce au facut. Dupa cum se vede, ei vor sa continue. E un plan prin care vor sa scape de orice condamnari viitoare pe care le-ar putea primi. In OUG 13 au niste prevederi prin care se exonereaza de raspundere penala in cazul emiterii, adoptarii sau aprobarii de acte normative. Pai cine adopta acte normative in tara asta? Ca n-oi fi eu sau dumneavoastra?' a declarat Sebastian Duma, unul dintre organizatorii protestelor in Oradea.Oamenii s-au adunat in grupuri pentru a discuta situatia din cursul zilei, fiind nemultumiti doar cu demisia ministrului Justitiei, Florin Iordache.'Eu am venit sa protestez impotriva coruptiei, impotriva punerii in functii importante a celor care nu sunt calificati, nici profesional si nici moral. Si care au condamnari penale. Ma gandesc atat la cei de langa mine, in prezent, dar sigur si la generatiile viitoare care vor fi foarte grav afectate de promovarea coruptiei si victoria ei', a spus Mirela Delong, unul dintre protestatarii oradeni.Organizatorii au anuntat ca au obtinut autorizatie de protest pana in 15 februarie si ca in zilele urmatoare se preconizeaza o prezenta mult mai numeroasa la manifestarile de protest, atat din Oradea, cat si din tara.'Vom fi din nou ceea ce am fost si poate chiar mai mult. Sa ne asteptam la un weekend foarte aglomerat, nu numai in Oradea, ci in toata tara. Probabil aici, la Oradea, ne vom aduna maine seara in jur de doua mii de persoane, dar pentru duminica se preconizeaza o actiune cu numere mari', a anuntat Sebastian Duma.Aproximativ 70 de persoane, potrivit fortelor de ordine, s-au adunat joi seara, incepand cu ora 18,30, in fata Prefecturii pentru a zecea zi consecutiv, cerand demisia premierului Sorin Grindeanu si a intregului Guvern.Se scandeaza mai putin decat serile trecute din cauza frigului patrunzator. Majoritatea participantilor sunt tineri care poarta cateva steaguri, fluiera din vuvuzele si scandeaza 'Demisia', 'Hotii', 'Uniti salvam toata Romania', 'Vrem politicieni curati' si 'Fara penali in Guvern si in Parlament'.'Vrem o alta clasa politica si pentru asta vom iesi in continuare in strada sa ne cerem drepturile. Vrem ca acesti oameni care ne conduc sa plece. Noi suntem in strada pentru a combate coruptia pentru a nu le mai da voie sa fure', a spus unul dintre cei prezenti la actiunea de protest.Un alt protestatar se declara nemultumit atat de Guvern, cat si parlamentari. 'Nici Guvernul, nici Parlamentul nu ne mai inspira incredere. Vorbim despre niste parlamentari care miercuri, cand le-a vorbit presedintele, au iesit din sala. Acei oameni nu ne reprezinta. Acei oameni care nu au avut coloana vertebrala sa-l asculte pe presedinte nu ne reprezinta. Vrem o clasa politica schimbata din temelii. Ne ajunge cati ani au trecut si nu s-a miscat nimic in tara asta', a spus el.Circa 10 persoane s-au strans, joi seara, in Piata Tricolorului din municipiul Tulcea, pentru a-si exprima solidaritatea cu manifestantii din Bucuresti care solicita demisia Guvernului.Protestatarii au purtat la brat banderole cu tricolorul Romaniei si au stat aproape o ora in fata statuii lui Mircea cel Batran.Ca in fiecare din ultimele opt seri, angajatii Inspectoratului Judetean de Jandarmi au fost in zona, dar nu au existat situatii care sa reclame interventia lor, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului, Marian Ciobotaru.Primul protest organizat la Tulcea impotriva intentiei Guvernului de a adopta proiecte de ordonanta privind gratierea unor pedepse si modificarea Codurilor penale a avut loc pe data de 29 ianuarie.Marti si miercuri seara au fost in fiecare seara maximum 10 persoane in Piata Tricolorului, in ciuda frigului, a ploii sau a cetii, ei stand aproximativ o ora in fata statuii lui Mircea cel Batran.