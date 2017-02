Melescanu anunta ca va consulta Comisia Europeana pentru proiectul de modificare a codurilor penale / Ce spunea Tariceanu despre tarile care cer aprobare de la Bruxelles pentru schimbarea legislatiei

Confruntat cu un val de contestare fara precedent de la caderea comunismului, guvernul a fost nevoit sa abroge in week-end-ul trecut ordonanta care relaxa definitia abuzului de putere si care fusese adoptata in noaptea de 31 ianuarie, fara a fi anuntata pe ordinea de zi a guvernului.Melescanu a mai spus ca s-ar putea diminua plafonul de 200.000 de lei in definirea abuzului de putere."Abrogarea nu rezolva problema", a precizat insa Melescanu, intr-o intalnire cu presa straina la Bucuresti, invocand decizii ale Curtii Constitutionale care spun ca o serie de prevederi ale Codurilor penale nu sunt conforme cu legea fundamentala."Ne vom consulta de asemenea cu Comisia Europeana si cu Parlamentul European pentru a elabora un proiect care sa beneficieze de o puternica sustinere", a spus el., care afirma, la Romania TV, ca o tara care "cere aprobare pentru ceea ce vrea sa legifereze in tara" nu mai este o tara suverana."Eu consider ca Romania este un stat suveran care are dreptul in materie de politica penala sa decida prin institutiile statului, prin Parlament si Guvern. Pentru acest lucru Romania nu trebuie sa ceara si nici sa informeze nici un stat partener, pe nici o Ambasada, pe nimeni. Faptul ca aceste tari se amesteca in aceasta problema este rezultatul atitudinii autoritatilor romane din trecut si care din pacate a creat o practica deja de a le permite aceste imixtiuni. (...) Eu n-am pomenit in nici o tara ca inainte de adoptarea unor modificari in legislatia penala guvernul respectiv sa informeze ambasadele. Iertati-ma, eu nu pot sa gandesc in aceasta logica, este complet anormal. Sigur, intr-o logica comunicationala poate ar fi fost util. Dar nu se face nicaieri asa ceva, pentru ca atunci inseamna ca Romania nu mai este o tara suverana. Este o tara care se afla sub tutela unor tari straine din UE, care cere aprobare pentru ceea ce vrea sa legifereze in tara. Nu se poate asa ceva", spunea Tariceanu, in 5 februarie, seara celui mai mare protest din Romania, cand au iesit pe strazi peste jumatate de milion de oameni pentru a protesta impotriva ordonantei.Teodor Melescanu a admis lipsa de transparenta in elaborarea ordonantei de urgenta."Dorim sa elaboram un proiect de lege care sa tina cont de toate dispozitiile considerate neconstitutionale (...) intr-un cadru transparent, consultand toate structurile statului si ONG-urile", a continuat Melescanu, aratand ca acest proces va dura.In incercarea de a disipa tensiunile cu UE, premierul Grindeanu va efectua saptamana viitoare o vizita la Bruxelles, a mai spus Melescanu.