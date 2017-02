Sapte persoane au fost citate la Politie dupa ce ar fi adus injurii pe Facebook unui echipaj de ordine publica din Targu Jiu

Purtatorul de cuvant al Politiei Locale Targu Jiu, Alexandra Petrita, a declarat pentru News.ro ca una dintre cele sapte persoane citate la Politie a postat pe Facebook, in urma cu cateva zile, un filmulet cu un echipaj de ordine publica, format dintr-un politist local si unul de la Politia Municipala Targu Jiu, aflat in misiune in urma unui apel la 112."Imaginile (n.r. - postate pe Facebook) erau insotite de comentarii din care reiesea ca echipajul nu are voie sa foloseasca semnalele acustice si luminoase, iar alti internauti au postat comentarii ce au dus la denigrarea institutiei. Este vorba despre sapte persoane carora le-au fost trimise citatii pentru a se prezenta, in zilele urmatoare, la sediul Politiei Locale Targu Jiu", a spus Alexandra Petrita.Conform sursei citate, cele sapte persoane au incalcat normele de convietuire sociale, prevazute de Legea 61/1991."Avand in vedere motivarea Curtii de Apel Targu Mures cat si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie din Dosarul nr. 144/43/2012 prin decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 4546/ 27 noiembrie 2014 au hotarat ca profilul personal pe Facebook, chiar daca este accesibil doar prietenilor, adica unui grup restrans de persoane, tot public este, oricare dintre prieteni putand distribui informatiile postate de titularul paginii, aspecte pe care reclamantul le cunoaste. Un mesaj care, spus pe strada (deci intr-un loc public), constituie o fapta ilicita, va avea aceleasi consecinte juridice si daca va fi postat pe Facebook. Reteaua de socializare Facebook nu poate fi asimilata unei casute postale electronic, mesajul fiind lansat undeva "la liber", urmand ca el sa ajunga la toti cei care, pe baza algoritmilor de functionare ai retelei sociale, il vor receptiona", se arata intr-un comunicat al Politiei Locale Targu Jiu.