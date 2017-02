Mircea Dumitru se disociaza de apelul Academiei Romane: Nu ma regasesc nici in stilistica, nici in retorica si nici in multe dintre ideile sustinute in aceasta scrisoare

Iata postarea integrala a lui Mircea Dumitru:Acum vreo trei săptămâni, am fost pus în temă cu inițiativa unor membri din Academie, care urmau să adreseze un mesaj public privitor la situația geopolitică a țării. Contextul mai general era delimitat de anticipata întâlnire dintre premierul maghiar și președintele SUA, urmată apoi și de întâlnirea cu președintele Federației Ruse.Pe acest fundal, am fost întrebat dacă mă alătur unui apel mai general în care să fie subliniată susținerea unității și a integrității teritoriale și nevoia de a depăși conflictele mari din societatea românească prin dialog activ și cultivarea unor atitudini politice tolerante. Deși toate acestea nu reprezintă temele comune ale intervențiilor mele din ultima vreme în spațiul public, am acceptat că există o sensibilitate la aceste chestiuni și m-am declarat de acord cu ele.Conținutul scrisorii mi-a rămas necunoscut până în momentul publicării lui, astăzi.Ca atare, mă văd acum nevoit să mă disociez de textul de astăzi și să spun că nu mă regăsesc nici în stilistica, nici în retorica și nici în multe dintre ideile susținute în această scrisoare.Mai mult, în apelul public de acum câteva zile, pe care l-am semnat împreună cu mai mulți colegi din Universitatea din București, și pe care eu l-am inițiat, denunț derapajele grave de la respectarea normelor și a regulilor statului de drept și mă exprim fără echivoc împotriva corupției și a tuturor politicienilor și persoanelor publice care pun în pericol ordinea de drept.Regret situația creată și cred că mediul academic trebuie să rămână un apărător al mecanismelor statului de drept și ale democrației.