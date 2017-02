AP: Guvernul Romaniei recurge la retorica nationalista

Tonul impotriva strainilor al fortelor pro-guvernamentale, inclusiv PSD, sugereaza o schimbare fata de modul in care Romania a imbratisat entuziasm lumea externa dupa caderea comunismului in 1989.Retorica, desi nu atat de zgomotoasa, aduce Romania mai aproape de Ungaria si Polonia, care au adoptat o abordare mult mai dura dupa ce alegerile au adus la putere lideri de dreapta."PSD isi pigmenteaza retorica electorala cu cea nationalista, impotriva UE, impotriva corporatiilor", spune Stelian Tanase."Acesta este trendul european - uitati-va la Polonia, Ungaria, Brexit. Uitati-va la Trump. Este un mesaj care prinde".Cristian Parvulescu afirma ca unii membri ai PSD promoveaza valori dragi lui Vladimir Putin si Viktor Orban, cunoscuti pentru retorica impotriva imigratiei.Acest curent nationalist este impotriva ospitalitatii traditionale a romanilor si a primirii calde de care se bucura strainii, noteaza NYT, care citeaza si o serie de declaratii facute in acest sens de Liviu Dragnea la Romania TV.