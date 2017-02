Adrian Tutuianu: Iulian Fota ar trebui sa se abtina sa exprime opinii de tip politic; nu face decat sa genereze suspiciuni privind activitatea SRI

"Directorul SRI a spus ferm in fata Comisiei ca SRI nu are legatura cu aceste manifestari si ca nu a fost implicat si nu va fi implicat SRI in activitati care nu tin de atributiile legale. Al doilea lucru pe care l-a spus este ca Serviciul a fost preocupat de prezenta elementelor extremiste de stanga, de dreapta si a analizat in ce masura lucrurile din piata pot duce la chestiuni care tin de siguranta nationala", a precizat presedintele Comisiei de control SRI.Adrian Tutuianu a mai spus ca perceptii de acest tip sunt generate si de afirmatiile unor persoane publice, precum Iulian Fota."Pot insa sa fac o remarca si asta este personala si opinia a fost impartasita si de directorul SRI, ca perceptii de tipul asta sunt create si de declaratiile unor oameni care au legatura cu Serviciul. Si fac referire la ceea ce a aparut in presa zilele acestea - domnul Iulian Fota, fost consilier prezidential, ar fi apreciat intr-o emisiune, pe un post national de televiziune, ca razboiul se duce intre PSD si noi. De aici puteti gasi comentarii ale foarte multor oameni din care rezulta ca SRI ar fi implicat", a subliniat senatorul PSD.El a tinut sa precizeze ca Iulian Fota ar trebui sa aiba "cel putin o abtinere" in exprimarea unor puncte de vedere de tip politic."Eu am apreciat astazi, in cadrul sedintei, ca domnu Iulian Fota, in calitate de director al Colegiului National de Informatii, ar trebui sa aiba cel putin o abtinere in exprimarea unor puncte de vedere de tip politic in spatiul public pentru ca asta nu face decat sa genereze suspiciuni privind activitatea SRI", a completat Adrian Tutuianu.Social-democratul a subliniat faptul ca exprimarile lui Iulian Fota "sunt de natura sa genereze abordari de tipul acesta in societatea romaneasca"."Am intrebat care este statutul domnului Iulian Fota in cadrul SRI. Ni s-a raspuns ca este director al Colegiului National de Informatii si este personal contractual. A fost de acord si domnul Hellvig ca exprimarile domniei sale sunt de natura sa genereze abordari de tipul acesta in societatea romaneasca", a adaugat Adrian Tutuianu.