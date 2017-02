Laura Codruta Kovesi se teme ca DNA ar putea fi desfiintata (interviu BBC)

"Incepand de acum, va exista un risc urias pentru sistemul judiciar, in fiecare zi. Pentru ca in fiecare zi putem afla de alta modificare, putem afla de schimbari ale jurisdictiei noastre sau chiar ca directia noastra sa fie dizolvata, sa nu mai existe deloc", a spus Kovesi.BBC ii dedica un articol amplu sefei DNA, cu titlul "Controversatul star anticoruptie al Romaniei", in care noteaza atat realizarile acesteia, cat si criticile care i se aduc.Kovesi respinge insa aceste critici si arata ca printre persoanele anchetate de DNA se numara membri din toate partidele politice.Procurorul sef al DNA, care s-a opus cu putere ordonantei de urgenta 13, abrogata ulterior de Guvernul Grindeanu, afirma in acest interviu ca modificarile care se doreau a fi operate ar fi avut un impact asupra unui caz din trei in dosarele aflate pe rolul DNA.