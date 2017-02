Bursele cresc, dar investitorii inca asteapta sa vada ce va face Trump, ce se va intampla in cateva alegeri din tari europene si daca BCE va incetini tiparnita

Confruntati cu un inceput dificil de an, investitorii analizeaza impactul noului presedinte al Statelor Unite, calendarul electoral european impredictibil si o potentionala diminuare a stimularilor monetare efectuate de catre bancile centrale, tiparnita care a ridicat preturile activelor riscante de pe tot globul.Avansul preturilor petrolului si al actiunilor bancilor au ridicat mai sus actiunile europene intr-o zi cu multe raportari de profituri, totul in conditiile in care bursele asiatice atinsesera anterior maximul ultimelor 18 luni."Stabilizarea cotatiei titeiului dupa tulburarile recente, impreuna cu profiturile solide raportate - de exemplu de Soc Gen astazi - genereaza sentimentul pozitiv (de pe burse)", a declarat Andy Sullivan, manager de portofoliu la GL Asset Management UK din Londra.Indicele pan-european STOXX 600 a urcat cu 0,5%.Banca franceza Societe Generale a raportat un venit net mai mic pentru trimestrul patru de anul trecut, rezultate mai bune insa decat estimarile analistilor, fapt ce a dus la o apreciere cu 3% a actiunilor sale.Indicele MSCI pentru actiunile din zona Asia-Pacific (fara Japonia) a castigat joi 0,3%, pana cel mai inalt nivel din iulie 2015 si pana acum, pietele din Hong Kong, Taiwan si China fiind printre cele mai performante din regiune.Actiunile japoneze, totusi, au scazut cu 0,5% cu o zi inainte ca premierul nipon Shinzo Abe sa se intalneasca cu presedintele american Donald Trump.Randamentul obligatiunilor guvernamentale franceze a scazut sub un procent pentru prima oara in ultimele doua saptamani, iar randamentele bondurilor spaniole si italiene s-au corectat si mai abrupt.din tari precum Franta si Germania i-a facut pe investitori sa vanda saptamana aceasta obligatiuni ale unor tari din zona euro cu rating mai mic.“Suntem intr-un climat in care riscul politic este in prim plan si nu vom primi vesti decisive pe aceasta tema pentru o vreme”, a declarat Orlando Green, strateg pentru produse financiare europene cu venit fix la Credit Agricole.“Daca piata se misca in directia ta, trebuie sa te intrebi: vor ramane asa? Exista un numar de persoane care isi inchid pozitiile si iau o pauza de gandire”, a explicat Green.Randamentele bondurilor franceze a coborat cu 4 puncte de baza pana la 0,97%.Prima solicitata de investitori pentru a detine datorie franceza in locul celei germane a ajuns miercuri cel mai inalt nivel din ultimii patru ani, acest maxim fiind atins cu trei luni inainte de turul decisiv al alegerilor prezidentiale in care probabil va ajunge si Marine Le Pen, candidat de extrema dreapta, anti-euro. Un sondaj de joi arata ca Le Pen ar castiga turul intai dar al pierde in turul doi.Randamentul bund-urilor germane pe 10 ani, vazute ca fiind printre cele mai sigure instrumente financiare din lume, a coborat usor, cu 0,6 puncte de baza, pana la 0,30%, ceea ce inseamna ca distanta intre randamente s-a micsorat la 67 puncte de baza.In afara de riscurile politice, investitorii in obligatiuni iau in seama si impactul faptului ca Bprin achizitia de bonduri ce a tras in jos costurile de imprumut in ultimii doi ani.Presedintele BCE, Mario Draghi si cancelarul german Angela Merkel, care va incerca sa fie realeasa in functie anul acesta, se intalnesc joi. O serie de oficiali germani a solicitat Bancii Centrale Europene sa reduca amploarea stimularilor monetare.Euro a scazut cu 0,2% joi pana la 1,0682, dupa ce a atins si un minim al ultimelor doau saptamani de 1,0640 dolari. Dollar Index, care masoara evolutia monedei americane fata de un cos de valute majore, a urcat foarte usor.Dolarul scazuse miercuri in conditiile in care obligatiunile Trezoreriei SUA coborasera pana la cel mai mai mic nivel de la mijlocul lunii ianuarie si pana acum.Investitorii reanalizeaza catre majorari de dobanda va opera Rezerva Federala si asteapta sa afle cat mai sigur daca Trump se va tine de promisiunile din campanie privind reducerile de taxe si cheltuielile cu infrastructura.Cotatiile petrolului s-au apreciat dupa o reducere neasteptata a stocurilor de benzina din Statele Unite. Sortimentul Brent crude, standard international, a urcat cu 36 de centi pe baril, adica 0,9 procente, pana la 55,49 de dolari.Aurul a coborat usor de la maximele ultimelor trei luni atinse miercuri. Cotatia spot a pierdut 0,2% pana la 1.238 dolari pentru o uncie, comparativ cu varful de 1.244,67 de miercuri.