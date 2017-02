Adrian Tutuianu: Intre SRI si MAI exista o colaborare foarte buna; comunicarea a fost insuficienta in prima parte

Adrian Tutuianu: A existat o perceptie publica generata de declaratii ale lui Iohannis ca MAI nu si-a facut bine treaba la proteste

"Am putut constata ca intre cele doua institutii, SRI si MAI, la acest moment exista o colaborare foarte buna si un schimb de informatii care sunt utile din perspectiva atributiilor celor doua autoritati. Aceasta comunicare are la momentul acesta intensitate maxima, se deruleaza la nivelul conducerii in baza unor protocoale existente din anii anteriori. Am ajuns la concluzia ca aceste protocoale trebuiesc imbunatatite pentru a da mai multa consistenta activitatii celor doua autoritati", a afirmat Adrian Tutuianu.El a mai spus ca "avem de-a face cu o perceptie publica care nu coincide cu realitatea colaborarii dintre cele doua institutii"."Aceasta perceptie a fost generata mai degraba de declaratiile facute in spatiul public de persoane care au autoritatea functiilor pe care le ocupa din care ar fi rezultat ca MAI nu ar fi gestionat corespunzator evenimentele, in special in data de 1 februarie", a completat senatorul PSD.Tutuianu a tinut sa precizeze ca toti membrii Comisiei au fost de acord cu faptul ca activitatea MAI s-a desfasurat "in limitele legii"."Toti membrii Comisiei de control parlamentar au fost de acord ca activitatea MAI s-a desfasurat in limitele legii, ca ea a fost coordonata eficient de toate structurile de conducere, ca s-a reusit izolarea elementelor violente din Piata si asigurarea unor conditii normale de desfasurare a protetelor fara a fi afectata integritatea vreunei persoane, afectate bunuri, drepturi si libertati cetatenesti", a subliniat presedintele Comisiei de control al SRI.Adrian Tutuianu a mai afirmat ca SRI si-a indeplinit atributiile care vizeaza actiunile unor persoane "cu activitati extremiste"."Din dezbateri a rezultat ca SRI si-a indeplinit atributiile care vizeaza actiunile unor persoane cu activitati extremiste si au fost transmise informari beneficiarilor de informatii incepand cu data de 2 februarie pe aceste subiecte. Nu sunt elemente care sa ne arate ca ar fi fost afectate din aceste activitati unitatea, integritatea teritoriala a Romaniei sau activitati care sa afecteze statul roman care se circumscriu ideii de securitate nationala", a subliniat el.Chestionat daca a fost o comunicare "defectuoasa" intre SRI si MAI, Adrian Tutuianu a raspuns: "Apreciez ca a fost o comunicare, sa spunem, insuficienta cel putin in prima parte intre MAI si SRI".Presedintele Comisiei pentru controlul SRI, Adrian Tutuianu, a afirmat joi ca a existat in spatiul public o "perceptie" generata de declaratii ale unor persoane cu functii in stat, potrivit carora Ministerul Afacerilor Interne nu si-a facut treaba corespunzator in timpul protestelor violente de miercurea trecuta, insa institutia a actionat legal si performant."Trebuie subliniat ca avem de-a face in primul rand cu o perceptie publica care nu coincide cu realitatea colaborarii dintre cele doua institutii (SRI si MAI - n.r.) si aceasta perceptie publica a fost generata mai degraba de declaratiile facute in spatiul public de persoane care au autoritatea functiilor pe care le ocupa, din care ar fi rezultat ca MAI nu ar fi gestionat corespunzator evenimente, in special in data de 1 februarie", a spus Tutuianu, potrivit News.ro.Social-democratul a revenit ulterior si a precizat ca este vorba despre presedintele Klaus Iohannis."Am spus ca mai degraba exista o perceptie publica generata - si acum trebuie sa o spun mai direct - de declaratia presedintelui, care a acuzat MAI ca nu a luat masuri, desi a avut informatiile necesare", a afirmat el. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, pe 2 februarie, ca solicita ministrului de Interne, Carmen Dan, lamuriri scrise cum a fost posbil ca elemente violente sa fie lasate sa distruga o manifestatie pasnica. Presedintele a mai spus ca demonstratiile din Piata Victoriei au fost "eminamente pasnice" si ca este foarte nemultumit ca Ministerul de Interne, desi avea informatii despre ce "grupuri se pregatesc", nu a gestionat aceasta situatie, iar jandarmii nu au actionat fata de aceste grupuri de instigatori" care au detunat manifestatia pasnica.