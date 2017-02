Guvern: 13 noi medicamente intra pe listele acordate compensat si gratuit

Noile medicamente introduse in lista celor prescrise compensat sau gratuit sunt molecule inovative destinate in principal tratamentului pacientilor cu afectiuni oncologice, hematologice, pneumologice, reumatologice, boli rare, diabet zaharat.Guvernul sustine ca unele dintre aceste medicamente vor fi disponibile pentru pacienti in scurt timp, iar altele imediat dupa alcatuirea protocoalelor terapeutice de catre comisiile de specialitate abilitate.Prin aceasta masura, Guvernul are in vedere asigurarea accesului continuu al persoanelor asigurate la medicamente pentru afectiuni in stadii evolutive de boala pentru care in prezent nu exista alternativa terapeutica, in contextul implementarii unei liste de medicamente care sa raspunda acestor cerinte prin raportare la fondurile alocate cu aceasta destinatie.Introducerea celor 13 noi denumiri comune internationale in tratamentele prescrise pacientilor pe liste compensate si gratuite se face cu incadrarea in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate aprobat pentru 2017.Masura se va aplica incepand cu 1 martie 2017 si a fost luata dupa consultarea Colegiului Farmacistilor din Romania.