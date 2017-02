Presedintele Comisiei SRI, Adrian Tutuianu: Protestele sunt manipulate, 85% din cei din piata nu au citit OUG. Este o concluzie personala

Intrebat daca s-a ajuns la o concluzie dupa audierile din Comisia pentru controlul SRI privind protestele, si daca ele sunt manipulate, Tutuianu a raspuns afirmativ."Evident ca sunt manipulate. Problema sau intrebarea ar fi cine le manipuleaza. Cred ca asta e raspunsul. S-au discutat foarte multe lucruri in comisie, eu v-am oferit informatia care poate fi adusa public", a spus el.Intrebat daca aceasta este opinia SRI, Tutuianu a raspuns ca el nu a facut aceasta afirmatie si nu doreste sa intre in acest "joc". Intrebat insa a cui este aceasta parere si pe ce se sustine, Tutuianu a afirmat: "E, daca vreti, o concluzie personala, ca sa inchidem subiectul".Presedintele Comisiei a fost intrebat si in ce calitate face aceasta afirmatie, daca este ca oficial al Comisiei sau ca membru PSD, el spunand ca nu se imparte "in mai multe bucati".Tutuianu a spus ca s-a discutat si despre protestele de la Palatul Cotroceni. "S-a discutat si despre protestele de la Cotroceni, in contextul general al protestelor din tara", a afirmat el.Intrebat daca sunt manipulate si acestea, Tutuianu a revenit la protestele din Piata Victoriei."Dumneavoastra vi se pare ca nu exista o manipulare in conditiile in care peste 85% din cei care sunt in piata nu au citit Ordonanta? Daca vrem sa discutam serios, ca vad ca daca dau raspunsuri un pic mai oficiale nu le intelegeti foarte bine", a spus el.Tutuianu a precizat ca are aceste informatii "din ce scrie presa".