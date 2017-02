Victor Socaciu, consulul general al Romaniei la Montreal, a fost rechemat la cerere, de la post

Guvernul a decis joi rechemarea la cerere, de la post, a consulului general al Romaniei la Montreal, Canada. Victor Socaciu a solicitat, la data de 16 ianuarie 2017, incheierea misiunii sale in calitate de sef al Consulatului General al Romaniei la Montreal, incepand cu data de 1 martie 2017, informeaza Guvernul.Victor Socaciu se recheama din calitatea de consul general, sef al Consulatului General al Romaniei la Montreal, Canada, fiind numit in aceasta calitate prin Hotararea Guvernului nr.213/2014.Acesta isi va incheia misiunea in termen de cel mult 90 de zile de la intrarea in vigoare a Hotararii de Guvern prin care s-a decis rechemarea de la post.