Ungaria este pregatita sa construiasca a doua linie de garduri la frontiera de sud. La granita se construiesc tabere pentru migranti

Janos Lazar a spus, intr-o conferinta de presa, si ca guvernul intentioneaza sa infiinteze tabere cu containere la granita de sud, unde vrea sa fie retinuti migrantii pe perioada in care sunt analizate solicitarile lor de azil.El a adaugat ca sunt aproape 600 de migranti in Ungaria asteptand ca cererile de azil sa fie procesate, majoritatea in tabere deschise, ceea ce prezinta un “risc de securitate”, intentia fiind sa li se restrictioneze libertatea de miscare, sa fie tinuti la granita. Ungaria va prezenta UE propuneri de a proteja granitele Europei prin retinerea automata a solicitantilor de azil pe intrega perioada a analizarii aplicatiei de azil, potrivit principalului purtator de cuvant al guvernului de la Budapesta, Zoltan Kovacs, citat de Guardian Intr-o conferinta de presa din Londra, el a declarat ca oricine solicita azil in Ungaria va fi tinut in "adaposturi" pentru intreaga perioada a aplicatiei, dar va fi liber sa se intoarca in tara lui la orice moment.