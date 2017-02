Prioritatile negociatorului-sef din PE, Siegfried Muresan, pentru bugetul UE din 2018: programe economice, politica agricola si vecintatea estica si sudica

"Cresterea economica si crearea de locuri de munca sunt principalele mele prioritati pentru bugetul Uniunii Europene pentru anul urmator. Vom finanta in primul rand prioritatile de crestere economica ale Uniunii Europene, cu accent pe investitii in infrastructura, cercetare, inovare, IMM-uri deoarece acestea sunt principalele domenii care genereaza locuri de munca pentru oameni", a spus deputatul european Siegfried Muresan.Europarlamentarul a mai spus ca in bugetul din 2018 trebuie finantate cel putin la nivelul din 2017 programe precum Mecanismul de Conectare a Europei, Orizont 2020, COSME.Muresan a mai spus ca o alta prioritate bugetara este Politica Agricola Comuna: "Sectorul agricol european contribuie in mod decisiv la asigurarea securitatii noastre alimentare. Asa cum am facut-o si anul trecut, cand, la initiativa mea, am alocat 500 de milioane de euro in plus pentru a-i sprijini pe fermierii europeni afectati de criza din sectorul laptelui si de embargoul rusesc, in aceeasi masura cred ca este nevoie sa le garantam agricultorilor ca si in 2018 ii vom ajuta daca se vor afla in dificultate:, a mai spus Siegfried Muresan.O componenta importanta de pe lista de negocieri este si alocarea de fonduri suplimentare pentru vecinatatea estica si sudica, inclusiv pentru Republica Moldova.