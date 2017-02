Stefan Deaconu, profesor de drept constitutional: Daca pica ordonanta 14 in Parlament, nu intra automat in vigoare ordonanta 13. Aceasta trebuie adoptata prin proiect de lege pentru a produce efecte

“Daca ordonanta 14 este aprobata de Parlament prin lege, ea isi va produce efectele ca o lege din momentul aprobarii ei, neafectand in nici un fel ordonanta 13 care a fost abrogata. Daca se respinge ordonanta 14, ea tot nu va repune in vigoare ordonanta 13 pentru ca toate ordonantele trebuie aprobate sau respinse dupa caz in Parlament. Prin urmare, daca ordonanta 14 va fi respinsa de Parlament, trebuie vazut ce face legea de aprobare sau respingere a ordonantei 13. In mod normal, trebuie sa fie aprobata si ordonata 13 tot printr-un proiect de lege pentru a intra in vigoare. Sunt doua acte diferite, important este ce se intampla cu legea de adoptare a ordantei 13 in Parlament. In mod normal, trebuie sa dea lege de respingere si conteaza mult si succesiunea lor. Ar trebui lege de respingere in Parlament a odronantei 13 si lege de aprobare a ordonantei 14. Decizia Curtii Constitutionale e normala, nu aveau pe ca sa se pronunte din moment ce OUG 13 a fost abrogata.”

Redam mai jos explicatiile profesorului de drept constitutional, Stefan Deaconu:Curtea Constitutionala nu a judecat, joi, pe fond cererea Avocatului Poporului, motivand ca OUG 13 nu mai exista din moment ce a fost abrogata. A existat o mare controversa pe tema modului in care ordonanta 13 ar putea intra totusi in vigoare desi a fost abrogata. Potrivit unui curent de gandire, ordonanta 13 risca sa intre automat in vigoare daca Parlamentul respinge ordonanta de abrogare (14). Confuzia s-a amplificat si mai mult dupa ce Directia Juridica a Consiliului Superior al Magistraturii sustine, intr-un punct de vedere referitor la ordonanta de abrogare a OUG 13, ca in cazul in care actul normativ de abrogare va fi respins de Parlament, ordonanta de urgenta 13/2017, de modificare a codurilor penale, va intra in vigoare.Discutia este insa oricum superfula si complet inutila, deoarece decizia finala este oricum la Parlament. Daca majoritatea PSD – ALDE doreste maine sa forteze intrarea in vigoare a ordonantei 13, o adopta pur si simplu prin proiect de lege, fara sa se mai complice cu o dezbare juridica fara sens asupra efectelor pe care o eventuala respingere a ordonantei 14. Nu mai vorbim de faptul ca Guvernul Grindeanu are la indemana mai departe solutia unui OUG prin care eventuale modificari la Codul Penal sa intra in vigoare instant, chiar daca premierul Grindeanu a afirmat ca nu va mai apela la acest instrument in domeniul justitiei.