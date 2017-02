UPDATE Iordache si-a dat demisia din functia de ministru al Justitiei: Toate initiativele asumate sunt legale si constitutionale / Pentru opinia publica nu a fost suficient

"De cand am venit la Ministerul Justitiei, mi-am propus si am efectuat toate demersurile legale pentru a remedia o serie de probleme existente si destul de sensibile. Asa cum ati vazut si dumneavoastra, toate initiativele asumate sunt legale si constitutionale. Proiectele propuse s-au aflat in dezbatere publica, organizata de Ministerul Justitiei, iar acum sunt in dezbatere parlamentara. Cu toate acestea, pentru opinia publica nu a fost suficient, drept pentru care am hotarat sa imi inaintez demisia din functia de ministru al Justitiei", a declarat Iordache, la Palatul Victoria. (News.ro)Aflat la al cincelea mandat de deputat, Florin Iordache se va intoarce la aceasta calitate dupa plecarea din Guvernul Grindeanu.El a fost ales pe listele PSD Olt si, inainte sa mearga la ministerul Justitiei, in acest mandat, a fost presedinte al comisiei juridice si vicepresedinte al Biroului Permanent al Camerei.Joi dimineata, la sosirea la sediul MInisterului Justitiei, el declarase jurnalistilor ca "voi discuta cu primul ministru si va voi anunta decizia".Grindeanu a declarat miercuri ca a luat deja o decizie in privinta lui Florin Iordache, pe care o va anunta insa joi, dupa sedinta de guvern."Maine dupa-amiaza (joi, n.r.) va voi anunta ce decizie am luat", le-a spus Grindeanu ziaristilor. "Decizia mea e luata", a subliniat el.Acesta a adaugat, potrivit News.ro. ca ideea ca un tehnocrat sa preia portofoliul este "foarte buna".