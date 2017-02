Ambasadorul Rusiei despre harta Moldovei Mari data de Putin lui Dodon: Nu cred ca a fost vorba de o harta cu "Moldova Mare", este doar o dovada a istoriei comune dintre Moldova si Rusia / Despre criza din Romania: O problema minora de a declara sau nu o amnistie

Cele mai importante declaratii ale lui Valeri Kuzmin:

Rep: Se întâmplă lucruri interesante în Moldova momentan. Igor Dodon a fost ales preşedinte şi în prima vizită la Moscova a primit o hartă cu „Moldova Mare” de la preşedintele Putin. Cum vi se pare acest cadou?Valeri Kuzmin: Nu cred că a fost vorba de o hartă cu „Moldova Mare”. A fost o hartă medievală cu Principatul Moldovei, care a existat. Este un fapt istoric cunoscut. Dacă vreţi părerea mea, este doar o dovadă a istoriei comune dintre Moldova şi Rusia. Acest cadou arată clar că relaţiile noastre sunt puternic ancorate în istorie, iar unele documente cu referire la această istorie sunt prezente în arhiva noastră.Rep: Dumneavoastră spuneţi că n-ar trebui să interpretăm gestul ăsta mai mult decât este?Valeri Kuzmin: Absolut. Este pur şi simplu o înmânare a unui document istoric din arhive, care ar fi mult mai bine, cred eu, să fie păstrat de moldoveni în muzeul lor. E normal ca genul acesta de artefacte să-şi găsească locul în muzeele naţionale.Rep: La Bucureşti, acest gest a fost perceput ca o jignire.Valeri Kuzmin: Dacă sunt oameni care vor să izoleze Rusia, le transmit că îmi pare foarte rău pentru ei. Eforturile lor vor fi în zadar. Vă amintiţi de discursul recent al lui Obama în care numea Rusia „o putere regională”. Preşedintele nostru a întrebat atunci la ce regiune se referă: regiunea Mării Baltice, Mării Negre, Asia Centrală. Orientul Îndepărtat, Articele? Rusia are o structură ierarhică foarte bine delimitată, în care preşedintele este purtătorul principal al mesajului de politică externă. Doar un număr limitat de persoane ar trebui să fie percepute ca cei care prezintă această politică în mod oficial. Altfel, ar trebui să nu vă mai gândiţi la Rusia ca la o societate antidemocratică, unde alte puncte de vedere alternative sunt interzise.Rep: În acelaşi timp, pe plan intern, România trece printr-un moment dificil. Am avut alegeri, un nou Guvern, un nou Parlament şi avem proteste în stradă, dezbateri aprinse despre o ordonanţă de urgenţă controversată şi un posibil referendum. Care este impresia dumneavoastră despre situaţia din ultimele luni?Valeri Kuzmin: Primele cinci luni de când am sosit aici le-am dedicat aşteptării rezultatelor alegerilor, care ar fi trebuit să aducă un guvern cu mai multă stabilitate.Nu e doar impresia mea când spun că mulţi dintre colegii mei din corpul diplomatic susţineau acelaşi lucru ca şi mine: fostul guvern nu făcea nimic. Nu neapărat din rea-voinţă, dar pentru că avea un mandat limitat. Era aproape imposibil să menţinem contacte şi să avansăm pe orice palier de cooperare. Sper că societatea românească va fi suficient de matură să iasă din impasul creat de această problemă minoră de a declara sau nu o amnistie. În ţara noastră au fost două momente când preşedintele Putin a dezincriminat câteva fapte penale cu caracter minor. Au fost mai mult infracţiuni cu caracter economic. Sper că aceste discuţii publice să nu împiedice guvernul să continue relaţiile şi proiectele economice.