Curtea Constitutionala a respins sesizarea Avocatului Poporului pe OUG 13 ca inadmisibila deoarece ordonanta nu mai exista si nu a produs efecte juridice

"In ce priveste admisibilitatea, potrivit art 29 din legea de organizare a CCR noi verificam constitutionalitatea OUG in vigoare. Va rog sa constatati ca OUG 13 a fost abrogata dupa sesizare" si in aceasta situatie s-a decis, cu majoritate de voturi, "respingerea sesizarii ca devenita inadmisibila".El a subliniat ca judecatorii constitutionali s-au "pronuntat adesea cu privire la obiectiile de neconstitutionalitate (...) si asupra actelor abrogate atunci cand au produs efecte juridice" insa "nici din interventia procurorului, nici din examinarea pe care am facut-o nu am gasit elemente care sa fi fost deja aplicate, sa fi produs efecte juridice" si "pornind de la adevarul ca OUG 13 nu mai exista in activul legislatiei".Intrebat ce se va intampla daca OUG 14, prin care a fost respinsa OUG 13, va intra in vigoare, presedintele Curtii Constitutionale a sustinut ca CCR nu judeca dupa supozitii."Atat din pledoaria Avocatului Poporului, cat si a procurorului am dedus ca noi ar trebui sa ne pronuntam asupra constitutionalitatii pentru ca s-ar putea ca OUG 14, care a abrogat OUG 13, sa fie la randul ei abrogata si atunci nu stiu ce consecinte se produc. Noi nu judecam o cauza dupa supozitii, dupa posibilitati. In momentul in care cineva va ataca ordonanta 14, atunci cel care va fi obligat sa o solutioneze va stabili toate urmarile legate de efectele ordonantei 13 care s-ar fi putut produce. Corelatiile de acolo vor trebui facute atunci, nu acum. Acum pornim de la adevarul ca ordonanta 13 nu exista, nu mai exista activul legislatiei, se poate presupune ca ea chiar nu exista", a spus presedintele CCR, citat de news.ro.In timpul sedintei care a precedat deliberarea judecatorilor, reprezentanta Avocatului Poporului a sustinut in fata judecatorilor constitutionali argumentele din sesizarea trimisa de Victor Ciorbea impotriva OUG 13 - inexistenta situatiei extraordinare sau a urgentei - si a criticat reconfigurarea infractiunii de abuz in serviciu care, in opinia sa, incalca jurisprudenta CCR in materie.De asemenea, reprezentanta Avocatului Poporului a explicat si faptul ca CCR se poate pronunta pe fondul OUG 13, chiar daca actul normativ nu mai este in prezent in vigoare. Ea a adus doua argumente in acest sens: prevederi din Constitutie si din legea de functionare a Avocatului Poporului, care nu fac distinctie intre textele in vigoare si cele care nu mai sunt in vigoare si asupra carora Curtea, odata sesizata, poate sa se pronunte.La randul sau, reprezentantul Parchetului General a cerut Curtii Constitutionale sa se pronunte pe fondul ordonantei de urgenta nr. 13, atragand atentia ca, in caz contrar, aceasta ar putea intra in vigoare chiar daca a fost abrograta de catre Guvern."Este suficient ca OUG 14 sa fie respinsa de Parlament pentru ca OUG 13 sa intre in vigoare", a explicat reprezentantul parchetului, invocand in sprijinul celor spuse legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa. La alineatul (3) al articolului 64 din legea 24/2000 se prevede ca "abrogarea unei dispozitii sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior sa se repuna in vigoare actul normativ initial".Fac exceptie prevederile din ordonantele Guvernului care au prevazut norme de abrogare si au fost respinse prin lege de catre Parlament".Procurorul a mai explicat ca necesitatea ca CCR sa se pronunte pe fondul OUG 13 deriva din chiar prevederile actului normativ, care reglementeaza in domeniul legii penale mai favorabile. El a explicat ca normele mai favorabile, dezincriminarea unor infractiuni, inlaturarea unor restrictii si reducerea pedepselor ar produce efecte in cazul intrarii in vigoare a OUG 13, iar o eventuala declarare neconstitutionala ulterioara a ordonantei nu ar mai avea niciun efect.Reprezentantul Parchetului General a mai explicat ca CCR este garantul respectarii Constitutiei si de aceea trebuie sa faca un control efectiv, nu unul teoretic al ordonantei de urgenta, adica inainte ca aceasta sa intre in vigoare. El a dat ca exemplu posibilitatea ca Guvernul sa dezincrimineze prin ordonanta de urgenta omorul. "Sa presupunem ca maine dimineata, pentru ca observ ca se lucreaza noaptea, se dezincrimineaza omorul. OUG intra in vigoare imediat, iar declararea ei drept neconstitutionala ulterior nu va mai avea niciun efect deoarece va fi produs efecte. Va fi doar un control teoretic, nu unul efectiv din partea Curtii Constitutionale", a explicat acesta.El a mai spus ca legea fundamentala interzice legiferarea prin ordonante de urgenta in domeniul drepturilor fundamentale, iar OUG 13 este, din acest motiv, neconstituttionala, deoarece orice reglementare in domeniul legii penale mai favorabile este de domeniul drepturilor si libertatilor fundamentale. El a invocat in acest sens dezincriminarea abuzului in serviciu in cazul adoptarii de acte normative: "De exemplu, daca un Consiliu local adopta un act prin care copiii de cetatenie maghiara nu mai intra in scoli, sau homosexualii nu au acces in spitale, sau persoanele de etnie rroma trebuie sa stea mai in spate in mijloacele de transport in comun, acest lucru aduce atingere drepturilor si libertatilor fundamentale".Procurorul a cerut Curtii Constitutionale nu doar sa respinga OUG 13, dar si sa statueze faptul ca in domeniul legii penale mai favorabile nu se poate legifera prin ordonante de urgenta.Presedintele CCR, Valer Dorneanu, l-a intrebat pe reprezentantul Parchetul General daca mai poate aduce si alte argumente in favoarea admisibilitatii judecarii OUG 13 din moment ce a fost abrogata de catre Guvern, altele decat ipoteza respingerii de catre Parlament a OUG 14 (prin care a fost abrogata OUG 13). Procurorul a explicat ca o decizie a Curtii dupa eventuala intrare in vigoare a OUG 13 nu ar mai avea niciun efect.