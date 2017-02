Kovesi, intr-un interviu pentru La Repubblica spune ca se teme ca Ordonanta 13 ar putea totusi sa intre in vigoare

Kovesi se teme ca si in Romania, ca si in alte tari europene, precum Italia sau Franta, puterea politica ar putea incerca sa limiteze prerogativele autoritatii de lupta impotriva coruptiei."Pericolul exista si in trecut. In ultimii trei ani, de cand lucrez aici, au fost multe Guverne la conducerea tarii, unele au incercat sa ridice obstacole in calea muncii noastre. Iar in acesti ani, am vazut multe propuneri de amendamente legislative care ar fi avut consecinte negative pentru capacitatea noastra operationala. Acum, problema cea mai grava este ca ultimul amendament a fost abrogat oficial, dar a fost publicat in Monitorul Oficial", subliniaza ea in interviul acordat La Repubblica.Oficialul a avertizat ca, in aceasta situatie, prevederile pot intra inca in vigoare."Primul (motiv - n.r.), ordonanta de abrogare contine formulari declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala. Din cauza neconstitutionalitatii, abrogarea ordonantei ar putea fi declarata neconstitutionala, invalida", explica procurorul.Intrebata despre contrastul dintre curajul societatii civile de a protesta, mai puternic decat in Europa Occidentala, si atitudinea incapatanata a politicienilor privind coruptia, Kovesi a explicat ca majoritatea romanilor vrea sa traiasca intr-o societatea mai curata si onesta."Raspund ca magistrat, nu fac politica (...). Legislatia creeaza probleme. Lipsesc legi care sa impiedice politicienii condamnati pentru coruptie sa candideze. Cat timp vom avea cazuri de politicieni condamnati pentru coruptie care fac campanie electorala si castiga voturi, o schimbare reala va fi foarte dificila. Nu este vina cetatenilor. A fost votat pana si primarul din Baia Mare, prins in flagrant luand mita", considera ea."Ca procurori, trebuie sa spunem consecintele pe care le poate avea o lege, nu tine de noi sa schimbam legi, ci sa impunem aplicarea lor. Trebuie sa informam societatea in legatura cu ce se intampla in cazul modificarii legilor privind coruptia, nu intra in jurisdictia noastra sa le schimbam. Separarea puterilor in stat este, pentru mine, o valoare constitutionala, la care nu se poate renunta cu niciun pret. Nu regret nimic", a adaugat sefa DNA."Mie nu imi este frica si nu ma las cuprinsa de discomfort, pesimism sau dorinta de a demisiona. Emotiile sau sentimentele sunt pentru timpul liber. Nu pentru serviciul unui magistrat anticoruptie, societatea civila ne sustine. Bine ati venit in biroul meu, va povestesc cu placere munca mea de zi cu zi", le spune Laurda Codruta Kovesi, care conduce de trei ani Directia Nationala Anticoruptie (DNA), jurnalistilor italieni."Asculta fiecare intrebare, te priveste o clipa (...), apoi zambeste si, reflectand, vorbeste precis, cu o voce joasa", o descrie La Repubblica pe sefa DNA, precizand ca aceasta este "amenintata si defaimata zilnic in talkshow-uri televizate si pe retele de socializare, dar nu cedeaza, cu tot curajul special de care stiu sa dea dovada femeile".