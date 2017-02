Rusia considera Romania un avanpost al NATO si o amenintare evidenta la adresa sa - oficial din ministerul rus de Externe

"Pozitia Romaniei si pozitia liderilor sai, care au transformat tara intr-un avanpost, este o amenintare pentru noi", a spus Alexander Botsan-Harcenko, oficial de rang inalt in Ministerul rus de Externe, intr-un interviu acordat Interfax."Toate aceste decizii (...) vizeaza in primul rand Rusia", a spus el, acuzand autoritatile romanesti de retorica anti-ruseasca.Comentariile Moscovei vin in conditiile in care NATO a amplasat mii de soldati si armament greu in Polonia, tarile baltice si sud-estul Europei.SUA si liderii NATO isi justifica decizia prin nevoia de a asigura tarile est-europene dupa anexarea de catre Rusia a peninsulei Crimeea.