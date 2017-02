Excedentul comercial al Germaniei a atins nivelul record de 253 mld. euro

Surplusul comercial al Germaniei este cel mai ridicat de la inceperea inregistrarii acestui tip de date, dupa al doilea Razboi Mondial, a anuntat joi biroul de statistica al tarii.Exporturile de bunuri au crescut cu 1,2% fata de 2015, iar importurile cu 0,6%.Datele au fost publicate in contextul criticilor recente venite din partea administratiei presedintelui american Donald Trump legate de dependenta Germaniei de cererea externa.Trump a afirmat intr-un interviu ca pe strazile americane sunt prea multe masini germane, dar prea putine modele americane in Germania.Consilierul pe probleme comerciale al lui Trump, Peter Navarro, a declarat intre timp publicatiei Financial Times ca Germania exploateaza Statele Unite si tarile Uniunii Europene "cu un euro mult subevaluat". Guvernul german a respins criticile, afirmand ca berlinul nu are nicio influenta asupra cursului de schimb si a dobanzilor.Si excedentul de cont curent al Germaniei a atins un nivel record in 2016, de 266 miliarde de euro, cel mai ridicat dupa 1991. In schimb, Germania a inregistrat deficite de cont curent in anii 1990 si la inceputul anilor 2000.