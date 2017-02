Ionica Sfetcu, numita miercuri de Grindeanu vicepresedinte ANSVSA, este acuzata de DNA ca a luat mita de 19 ori / Premierul a demis-o la o zi dupa numire

Ionica Sfetcu a fost inspector in cadrul Directiei Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti, pozitie din care a fost trimisa in judecata de DNA in 2015 pentru ca, alaturi de mai multi colegi, lua bani de la supermaketuri. DNA o acuza pe Ionica Sfetcu de luare de mita in 19 ocazii diferite.Premierul a semnat joi, la o zi dupa numire, decizia de eliberare din functia de vicepresedinte a ANSVSA a Ionicai Sfetcu, informeaza un comunicat al Guvernului, in care nu se motiveaza demiterea acesteia.Potivit unui comunicat DNA din 20 februarie 2015, Sfetcu a fost printre inspectorii inspectori la Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a municipiului Bucuresti care " in repetate randuri, cu ocazia controalelor sanitar-veterinare efectuate sau in afara acestor controale, dar in legatura cu functia si indatoririle de serviciu, au pretins si au primit bani si bunuri necuvenite de la principalele supermarketuri din tara sau alti agenti economici, pentru a indeplini sau a nu indeplini un act privitoare la atributiile de serviciu".Dosarul se afla pe rol la Tribunalul Bucuresti, iar pe 7 martie are un nou termen de judecata.