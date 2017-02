Perchezitii la societati de avocatura si insolventa / Se acuza ca la reorganizarea clubului Dinamo, intre 2014 si 2016, au fost ascunse active de 18,5 mil. lei

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti a confirmat ca este vorba de societatea Dinamo 1948 SA.In aceasta dimineata, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Romane, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, efectueaza 3 perchezitii domiciliare, dintre care 2 in Bucuresti si una in judetul Ilfov, la sediul unei societati de avocatura, al unei societati de insolventa si la domiciliul reprezentantului unei firme de insolventa.Perchezitiile sunt efectuate in cadrul unui dosar penal in care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor deDin primele verificari a reiesit ca, in perioada 2014 - 2016, cu ocazia deschiderii si derularii procedurii de insolventa si reorganizare judiciara a unei societati comerciale din domeniul sportului, ar fi fost omise (ascunse) active, in valoare totala de 18.498.402 de lei, care astfel nu au fost cuprinse in planul de reorganizare, fiind prejudiciati creditorii societatii.Cercetarile continua, pentru stabilirea intregii activitati infractionale, mai informeaza Politia Romana.