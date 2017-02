UPDATE Directorul SRI, inainte de sedinta comisiei parlamentare in care se va discuta despre protestele din strada: Niciodata Serviciul nu va fi implicat in actiuni de asemenea gen 

"Discutam despre protestele care au avut in ultima perioada si activitatile desfasurate de Serviciul Roman de Informatii si Ministerul de Interne. Discutia are loc pe baza scrisorii transmise institutiilor mentionate. La punctul doi vom discuta despre executia bugetara pentru anul 2014, masurile dispuse de Curtea de Conturi si modul in care SRI si-a indeplinit obligatiile de punere in aplicare a acelor masuri", a spus si Tutuianu.La intrebari repetate despre ce s-a intamplat miercurea trecuta la proteste si despre informarile trimise de SRI ministerului de interne privind gruparile violente care au atacat fortele de ordine, Hellvig a raspuns de mai multe ori ca detaliile vor fi oferite de Adrian Tutuianu.Colaborarea institutionala intre SRI si Ministerul de Interne se face pe baza pe protocol, a declarat seful SRI, adaugand ca ￯intotdeauna vin cu documente care sa sustina lucrurile pe care le voi sustine in Comisie￯.Sedinta Comisiei a fost convocata de presedintele ei, Adrian Tutuianu. El i-a trimis vineri o scrisoare cu patru intrebari directorului SRI, Eduard Hellvig, in legatura cu protestele de strada. Una dintre intrebari vizeaza daca s-a urmarit slabirea puterii de stat sau inlaturarea prin forta a institutiilor democratice ale statului.Tutuianu a precizat ca a primit un material din partea SRI pe acest subiect, la scurt timp dupa transmiterea scrisorii, material pe care a anuntat ca membrii comisiei il vor studia azi si maine.El a mai declarat vineri, pentru News.ro, ca s-a facut o solicitare Serviciului Roman de Informatii pentru ca membrii Comisiei sa primeasca informatii in legatura cu violentele de la protestele care au avut loc in Piata Victoriei, urmand ca SRI sa dea curs acestei cereri, pentru clarificarea tuturor aspectelor.Carmen Dan, ministrul de Interne, si-a mentinut joia trecuta, intr-o declaratie publica afirmatia de miercuri seara, cand a spus ca ea personal nu a primit informatii de la SRI privind participarea ultrasilor violenti la mitingul urias din Piata Victoriei.Carmen Dan a admis ca SRI a informat un secretar de stat si pe seful Politiei, dar a spus ca informatiile transmise "prin SMS" nu semnalau riscuri privind violente, nu au fost informatii inedite, fiind vorba despre "informatii de notorietate publica".