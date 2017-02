Motivarea condamnarii lui Dragnea: A ales sa isi foloseasca abuziv autoritatea pentru a denatura rezultatul scrutinului / A negat, in ciuda evidentelor, activitatea sa infractionala

"Completul de 5 Judecatori considera ca anumite circumstante concrete de savarsire a faptei, ca si anumite date personale ce il caracterizeaza pe apelantul intimat inculpat Dragnea Liviu Nicolae, trebuie valorificate intr-o mai mare masura in procesul de individualizare a pedepsei.Astfel, avand in vedere ca apelantul intimat inculpat era coordonatorul la nivel national al campaniei electorale din partea PSD, dar si secretar general al acestui partid si presedinte al Uniunii Consiliilor Judetene din Romania, functii publice care impuneau un comportament ireprosabil, in spiritul respectului datorat normelor legale si morale, imprejurarea ca acestade care se bucura in cadrul partidului pentru a denatura rezultatul scrutinului electoral prin recurgerea la mijloace nelegale a fost de natura a crea prejudicii serioase notiunii de exercitare libera a dreptului de vot in cadrul unei societati democratice, ceea ce a pus sub semnul intrebarii corectitudinea intregului proces electoral.De asemenea, actiunile apelantului intimat inculpatcu privire la modul de desfasurare a procesului electoral si la modul de actiune al reprezentantilor clasei politice cu ocazia organizarii referendumului si al scrutinelor, in general", se arata in motivarea sentintei.Motivarea arata ca Liviu Dragnea ar fi cerut membrilor se partid din teritoriu organizarea unor tombole cu premii conditionate de participarea la referendum dupa care, urmatoarea zi, a revenit asupra acestei cereri. Adresa prin care renunta la demersul privind organizarea de tombole nu poate fi apreciata ca "denotand un pericol social redus", spun judecatorii."Ca atare, gradul de pericol social al faptei de folosire a influentei prin solicitarea adresata membrilor de partid din teritoriu de a organiza tombole cu premii, la care sa aiba acces doar persoanele care dovedesc participarea la referendum, nu poate fi apreciat exclusiv prin prisma timpului extrem de scurt in care prima adresa a avut valabilitate si a produs efecte juridice, ci prin prisma importantei valorilor sociale afectate care, in cauza, au fost reprezentate de relatiile sociale legate de organizarea scrutinelor electorale cu respectarea normelor de drept in vigoare intr-o societate democratica", explica magistratii.Judecatorii ICCJ, prezentarea in fata instantelor si pozitia sa sociala, insa"Completul de 5 Judecatori constata casi a existentei elementelor relevante in angajarea raspunderii sale penale"."Completul de 5 Judecatori va admite critica Parchetului, doar sub aspectul cuantumului inadecvat al pedepsei, urmand a aplica inculpatului Dragnea o pedeapsa intr-un cuantum majorat, de 2 ani inchisoare, considerat apt sa asigure scopul educativ al pedepsei, dar si exemplaritatea acesteia, iar prin modalitatea de executare aleasa de instanta, sa faciliteze reinsertia sociala a apelantului intimat inculpat Dragnea Liviu Nicolae", se precizeaza in motivare.Magistratii spun ca resping sustinerea lui Dragnea, potrivit careia acesta nu si-ar fi folosit "autoritate sau influenta in scopul prohibit de lege", precizand ca, din probele administrate, "nu rezulta ca angajarea de eforturi umane si materiale de anvergura celor anterior mentionate ar fi fost dispusa urmare unei decizii luate in forurile conducatoare ale partidului, dupa consultarea cu membrii partidului, inclusiv a celor de la nivel local, ci a fost decisa exclusiv de apelant, care a cunoscut ca influenta si autoritatea de care se bucura in randurile persoanelor cu atributii in aducerea la indeplinire a instructiunilor continute de adresa nr.687/SG din 13 iulie 2012 este suficienta pentru a determina punerea in miscare a unui mecanism de tipul celui conceput, chiar si fara o decizie a organelor de conducere ale partidului. De altfel, data fiind natura ilicita a mijloacelor prin care apelantul a indemnat reprezentantii din teritoriu sa convinga cetatenii sa participe la vot, o consultare si, respectiv, o decizie a forurilor de conducere de la nivel central sau local al PSD, era exclusa".In ceea ce priveste suspendarea pedepsei, "Completul de 5 Judecatori sustine concluzia primei instante, in sensul ca scopul educativ si preventiv al pedepsei, prevazut de art. 52 din Codul penal anterior, poate fi atins si fara executarea in regim de detentie a pedepsei, din datele prezentate privind persoana inculpatului rezultand ca acesta are aptitudinea subiectiva de a-si analiza actiunile, de a constientiza efectele faptelor sale si de a se indrepta pentru viitor, prin abtinerea de la repetarea unor asemenea fapte", arata magistratii.