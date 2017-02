Academia Romana preia propaganda PSD: In pline proteste anticoruptie, face apel la cetateni sa lupte pentru integritatea teritoriala a Romaniei 

De exemplu, presedintele comisiei SRI, Adrian Tutuianu, s-a declarat ingrijorat de scenariu Maidanului de la KIev care a plecat de la “demonstratii de tipul asta” si a dus la ruperea tarii si a spus ca trebuie macar analizate scenarii precum cel al “razboiului hibrid”.Printre membrii plini, corespondenti sau de onoare care semneaza documentul de numara, Nicolae Breban, Eugen Simion, Mariana NIcolesco, Dumitru Radu Popescu si Dan Berindei."Preocupati in mod deosebit de incercarile recurente de a Romaniei sau de crearea de enclave autonome pe baze etnice, contrare Constitutiei Romaniei si tendintelor de integrare europeana, total neproductive din punct de vedere economic, social, al calitatii vietii in aceste zone,ne exprimam ferm impotriva tuturor acestor actiuni,ne pronuntam cu tarie in favoarea identitatii, suveranitatii si unitatii nationale,solicitam institutiilor abilitate ale Statului Roman, de la toate nivelurile, sa vegheze si sa actioneze pentru a preveni, pentru a contracara si, atunci cand se incalca legea, pentru a pedepsi toate diversiunile si agresiunile la adresa identitatii, suveranitatii si unitatii nationale a Romaniei si a stabilitatii statului de drept.Chemam alaturi de noi, in acest demers, intregul popor roman, pe toti locuitorii acestui pamant,ne adresam in particular intelectualilor, invitandu-i sa fie exemplu de intelepciune si de patriotism .ne adresam oamenilor politici, invitandu-i sa conlucreze cu responsabilitate si patriotism pentru binele Romaniei," se scrie in apelul citat.Acesta se incheie cu un indemn: "Sa ne cinstim eroii, sa fim la inaltimea lor, lasand generatiilor urmatoare, tuturor locuitorilor Romaniei, o tara unita, suverana, cu dragoste pentru trecut si pentru cultura sa, cu respect de sine, stapana pe pamantul sau, educata si prospera, o tara a Europei Unite, dar cu identitate proprie, romaneasca. Asa sa ne judece viitorul!"