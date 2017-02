Gridneanu anunta joi ce a hotarat in privinta ministrului Justitiei. Florin Iordache: Voi discuta cu primul ministru si va voi anunta decizia

"Voi discuta cu primul ministru si va voi anunta decizia", a declarat jurmalistilor Florin Iordache la sosirea la sediul MInisterului Justitiei.Grindeanu a declarat miercuri ca a luat deja o decizie in privinta lui Florin Iordache, pe care o va anunta insa joi, dupa sedinta de guvern."Maine dupa-amiaza (joi, n.r.) va voi anunta ce decizie am luat", le-a spus Grindeanu ziaristilor."Decizia mea e luata", a subliniat el, mentionand insa ca urmeaza sa mai aiba o discutie cu Florin Iordache.Acesta a adaugat, potrivit news.ro. ca ideea ca un tehnocrat sa preia portofoliul este "foarte buna"."Si eu v-am spus o idee ieri, de fapt mi-ati dat o idee ieri intr-una din intrebarile pe care mi le-ati pus, chiar o consider o ideea foarte buna (ca un tehnocrat sa conduca Ministerul Justitiei - n.r.), dar hai sa facem lucrurile, iar citez din clasici in viata, pas cu pas, sa facem lucrurile in etape. Va spuneam ca doresc sa am o discutie fie astazi dupa-masa, fie maine dimineata, decizia mea ramane aceeasi, dar vreau sa am o discutie si legata de ceea ce a decis Curtea Constitutionala astazi", a explicat prim-ministrul.