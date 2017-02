Le Monde: Romania, una dintre putinele tari din lume unde lumea protesteaza pentru a sustine un procuror

"DNA, DNA/ Sa vina sa va ia" sau "Dragnea nu uita/Te asteapta Codruta", sunt principalele slogane cantate la protestele din toate marile orase ale tarii, scrie Le Monde care apreciaza ca Romania starneste uimire prin faptul ca este una dintre putinele tari din lume care a declansat proteste ample pentru sustinerea unui procuror, Laura Codruta Kovesi si a unei institutii, DNA.La mai putin de doua zile dupa ce i-a dedicat un articol amplu lui Liviu Dragnea , mergand la domiciliul acestuia din Teleorman, Le Monde aminteste din nou despre traseul politic al liderului PSD, despre ambitia acestuia de a deveni premier, despre dosarele penale si despre OUG care a scos sute de mii de oameni in strada, generand cele mai ample proteste din ultimii 25 de ani."Pentru romani, Laura Codrunta Kovesi este varful luptei anticoruptie impotriva, un procuror inflexibil in fata unei clase politice corupte, care refuza sa se reformeze... De la numirea sa in 2013, mii de politicieni au fost arestati in toata tara. Doar in 2015, au fost judecati fostul premier, cinci ministri, 16 deputati si 5 senatori, 97 de primari sau viceprimari, 15 presedinti sau vicepresedinti de consilii judetene, 32 directori de companii publice. In acest an, suma totala a daunelor dovedite si recuperate au ajuns la 500 de milioane de euro.", scrie Le Monde.