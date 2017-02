VIDEO Le Monde, reportaj in Teleorman: "Liviu Dragnea, chipul coruptiei romanesti"/ Strazile sunt pline de gropi, dar in peisaj se distinge "luxoasa vila" a liderului PSD

Domeniul lui Dragnea Foto: youtube.com

Materialul este ilustrat cu o pancarta cu Liviu Dragnea dupa gratii, abandonata dupa proteste.Jurnalistii s-au izbit din primele momente de reticenta oamenilor cand a venit vorba despre cel mai important fiu al urbei,d oar cateva persoane acceptand sa stea de vorba cu reporterii."Toti politicienii au vile de acest gen", ofteaza Sfetcu Carmen, de 26 de ani, vanzatoare. La Alexandria, sute de demonstranti au indraznit sa protesteze - spre partea din fata a vilei lui Dragnea- "dar nu ma intereseaza prea mult", spune ea, fiind multumita cu majorarea de 200 de lei (44 euro) a salariului minim ."Dragnea a facut ceva pentru noi, a facut un camin pentru persoanele in varsta, a facut drumurile. Justitia este nedreapta cu el", explica Ilie Androne, 94 de ani, seful asociatiei veteranilor de razboi locali.

Desi romanii din zona urbana, cu studii superioare, il detesta, el stie ca poate conta in continuare pe baza sa electorala, formata din alegatorii din zona rurala si mai in varsta, intr-o tara in care aproape jumatate din populatie locuieste la tara.

Cu promisiunile sale de cresteri de salarii si ajutoare sociala, el a obtinut 45,5% din voturi la alegerile din decembrie si dispune de o majoritate confortabila in Parlament.



Premierul Sorin Grindeanu ii este apropiat, pe care chiar el l-a desemnat, in timp ce el s-a multumit cu presedintia Camerei Deputatilor, de unde tine, de fapt, fraiele puterii, noteaza Le Monde, citata de News.ro.

In conferintele de presa, ii place sa ia cuvantul pentru a denunta "dezinformarea", fara sa-l lase pe premier sa vorbeasca sau pe jurnalisti sa puna intrebari.

Dupa modelul liderilor ultraconservatori unguri si polonezi, acest politican de stanga afiliat Socialistilor europeni, a profitat pentru a-si acuza opozantii ca sunt manipulati de miliardarul american de origine ungara George Soros, care finanteaza organizatii ale societatii civile din Europa de Est prin fundatia sa. Si nu ezita sa joace cartea nationalismului, plangandu-se de influenta Bruxelles-ului sau companiilor straine, ceea ce este rar intr-o tara proeuropeana, noteaza cotidianul francez.



Integral pe Le Monde