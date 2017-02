Grupul clientilor cu credite in CHF solicita presedintelui Senatului sa-si reconsidere pozitia exprimata in legatura cu "imprumutatii" in franci

Grupul Clientilor cu Credite in CHF (GCCC) condamna afirmatiile presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, potrivit caruia imprumutatii in franci elvetieni "au jucat pe francul elvetian!", afirmatii pe care le considera "grave si tendentioase", potrivit Agerpres.

"GCCC atrage atentia domnului Calin Popescu Tariceanu ca, in calitate de parlamentar roman, are obligatia de a se informa si de a informa opinia publica complet si corect privind deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei si de a reprezenta interesele tuturor romanilor, inclusiv ale celor imprumutati in franci elvetieni, in calitate de consumatori de buna-credinta. Ba mai mult, a interpreta in mod tendentios actiunea consumatorilor de buna-credinta care s-au imprumutat in franci elvetieni, sub auspiciile 'impreviziunii', drept o actiune speculativa, tipica mediului de afaceri din care d-l Tariceanu provine, dovedeste inca o data lipsa de empatie a domnului Tariceanu cu poporul pe care il reprezinta, precum si a unei minime intentii de a informa corect opinia publica privind contextul creditarii in CHF", se arata intr-un comunicat al GCCC remis miercuri AGERPRES.

Totodata, reprezenatii GCCC sustin ca prin Legea conversiei, Grupul dorea sa obtina doar o echilibrare a obligatiilor contractuale, "pentru ca imprumutatii in franci elvetieni nu doresc ca, dupa ce au platit timp de 10 ani rate la banca, sa apeleze la mecanismul legii darii in plata".

Mai mult, in perioada imediat urmatoare, "prin dialog civic participativ si deschis, specific unei democratii participative europene", GCCC urmeaza sa stabileasca actiunile punctuale de urmat pentru realizarea obiectivelor asumate inca de la infiintare: eliminarea abuzurilor institutiilor bancare si promovarea conversiei si darii in plata.

Grupul Clientilor cu Credite in CHF solicita presedintelui Senatului sa-si reconsidere "de urgenta" pozitia exprimata, aflata in contradictie flagranta cu interesul pentru drepturile cetatenilor si vadit in favoarea sistemului bancar.

Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca nu este "un prieten" al actului normativ privind conversia creditelor in franci elvetieni si considera ca fiecare cetatean are responsabilitatea de a-si gestiona averea.

"Eu nu sunt un prieten al acelui proiect de lege care a trecut prin Parlament, pentru ca eu cred ca fiecare cetatean are responsabilitatea de a-si gestiona averea, banii si nu trebuie ca eu, dumneavoastra si altii sa ii compensam celui care risca. Ce au facut unii? Au jucat pe francul elvetian. (...) Foarte multi colegi ai mei evita sa vorbeasca pentru ca stiu ca este nepopular (subiectul - n.r.). Unii si-au luat credite in franci elvetieni. Evolutia francului elvetian este cea pe care o stiti. Unii au pierdut, s-au trezit ca pierd. Si acum ce sa fac eu, sa stau sa le compensez pierderile? Pai, daca eu fac o greseala, proprie da, cu titlu personal, va chem pe dumneavoastra sa imi compensati ceea ce am pierdut? De aia nu sunt de acord cu legea respectiva si in fine, dar ea e foarte populara in randul celor care au 'jucat', si-au luat creditele in franci elvetieni. Altii si-au luat in alte monede. Sa stiti ca nu sunt numai aia care au pierdut bani in Romania si in decursul timpului nu i-a ajutat nimeni", a afirmat Tariceanu.

Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti ca este neconstitutional proiectul de lege referitor la conversia creditelor in franci elvetieni.

CCR a admis obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

Proiectul de lege privind conversia creditelor in franci elvetieni a fost adoptat de plenul Camerei Deputatilor pe 18 octombrie 2016.

Potrivit actului normativ, creditele in franci elvetieni se convertesc in lei la cursul de la data incheierii contractului. Conversia se realizeaza prin act aditional. Costurile creditului convertit in lei vor fi negociate cu consumatorul, respectandu-se principiul bunei credinte si diligentele profesionale, astfel incat obligatiile de plata sa nu fie mai impovaratoare pentru consumator.